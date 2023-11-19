Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın en son Android beta sürümünde yeni bir özellik ortaya çıktı. Yapay zekâ destekli sohbet asistanlarına uygulama içi erişim daha kolay hâle geliyor.

Yapay zekâ furyası tüm dünyada yayılmaya devam ederken Meta, bünyesindeki anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Bu seferki özellik yine yapay zekâ alanında olacak.

WhatsApp'ın en son Android beta sürümünde keşfedilen yeni özellik, yapay zekâ destekli sohbet asistanları üzerinde geliştirmeler yapıldığını gösteriyor. Uygulamanın "2.23.24.26" kodlu Android beta sürümünde yapay zekâ sohbet asistanlarına erişim, sohbet kısmındaki bir buton ile gerçekleşiyor.

WhatsApp'ın sohbet botları için geliştirdiği özellik böyle görünecek:

Asistanlar, daha önce uygulamanın giriş ekranında görünmüyordu ve bu yüzden asistanlara erişebilmek epey bir zor. Bu yapay zekâ sohbet asistanına, "Yeni Sohbet" butonu üzerinde konumlandırılan mor ve mavi renkte yuvarlak bir buton ile erişilebiliyor. Meta AI ile desteklenen asistanlar, geçtiğimiz eylül ayında tanıtılmıştı ve büyük ses getirmişti.

Ancak bu özelliğin beta sürümde olmasından dolayı halka açık sürümde olup olmayacağı hakkında net bir bilgi vermiyor. Küçük ama işlevsel olan bu özelliğin bulunduğu beta sürümün ise ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor.