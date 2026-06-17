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WhatsApp'a "Yalnızca Bir Kez Görüntülenebilir" Mesajlar Geliyor: Peki Nasıl Kullanılacak?

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WhatsApp, daha önce fotoğraf ve videolarda sunduğu "bir kez görüntüleme" özelliğini mesajlara da getiriyor.

WhatsApp'a "Yalnızca Bir Kez Görüntülenebilir" Mesajlar Geliyor: Peki Nasıl Kullanılacak?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve mesajların okunduktan hemen sonra kaybolmasını sağlayan özelliğin ardından şimdi de doğrudan "yalnızca bir kez görüntülenebilir" mesajlar üzerinde çalışıyor.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu yeni özellik, kullanıcıların tıpkı fotoğraf ve videolarda olduğu gibi gönderdikleri mesajların alıcı tarafından yalnızca bir kez açılabilmesini sağlayacak.

İçerikten Görseller

WhatsApp'a "Yalnızca Bir Kez Görüntülenebilir" Mesajlar Geliyor: Peki Nasıl Kullanılacak?
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"Bir kez görüntülenebilir" mesajlar nasıl gönderilecek?

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Detaylara göre yeni özelliğin kullanımı oldukça pratik. Sohbet kısmına mesajınızı yazdıktan sonra "Gönder" butonuna uzun süre basılı tutmanız yeterli olacak.

Bu uzun basma eyleminin ardından ekranda bir açılır menü belirecek ve buradan "Bir kez görüntülenecek şekilde gönder" seçeneği işaretlenebilecek.

Mesaj bu şekilde gönderildiğinde alıcı taraf metni yalnızca tek bir kez açıp okuyabilecek ve ardından mesaja erişim tamamen kalıcı olarak kapanacak. Bu durum, kullanıcıları şu anki mevcut sistemde metinleri bir görsele ekleyip "tek seferlik medya" olarak gönderme zahmetinden kurtaracak bir kolaylık sunmayı hedefliyor.

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