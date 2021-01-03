Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, Apple'ın App Store'un gizlilik politikasında yaptığı değişikliklere tepki göstermeye devam ediyor. Mesajlaşma uygulamaları arasında en fazla 'kullanıcıyla ilişkilendirilmiş veri' toplayan şirketin yine WhatsApp olması ise dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda App Store'un gizlilik politikasında değişikliğe giden Apple, birçok geliştiriciden tepki görmeye devam ediyor. Apple'a tepki gösterenlerin başındaysa çevrimiçi mesajlaşma servisi WhatsApp geliyor. Facebook bünyesinde çalışan şirket, Apple'ın yeni gizlilik politikalarının haksız rekabet yarattığını ve kullanıcılara objektif bakış açısı sunmadığını savunuyor.

Bildiğiniz gibi güncellenen App Store politikalarıyla birlikte kullanıcılar artık mağaza üzerinden indirecekleri herhangi bir uygulamanın hangi kullanıcı verilerini topladığını, hangilerini sizin kimliğinizle ilişkilendirdiğini ve bunları nasıl kullanacağını görebiliyorlar. Bu durum, kullanıcılar tarafından hoş karşılansa da geliştiricilerin pek hoşuna gitmemiş gibi görünüyor.

WhatsApp, en fazla metaveri toplayan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor:

App Store üzerinde WhatsApp için bir arama yaptığınızda uygulamanın satın alımlar, konum, rehber, kimlik ve kullanım verileri gibi birçok bilgiyi toplayarak sizinle ilişkilendirdiğini görüyorsunuz. WhatsApp, uçtan uca şifrelemeyle mesajların asla bir başkası tarafından okunmayacağını garanti etse de kişiyle ilişkilendirilen metaverileri; hizmetleri iyileştirmek, işletmeye katkı sağlamak ve pazarlamaya yardımcı olmak için kullanabileceğini zaten kullanıcı sözleşmesinde belirtiyor.

WhatsApp'ı öfkelendiren bir diğer durumsa, iMessage gibi Apple cihazlarda önceden yüklü bir şekilde gelen uygulamaların veri kullanımını kullanıcıların görememesi. Bu durumu tutarsızlık olarak nitelendiren şirket, "etiketlerin birinci ve üçüncü taraf uygulamalar arasında tutarlı olması gerektiğini ve bu gizlilik etiketlerinin önceden yüklenmiş uygulamalar ile karşılaştırılabilir olması gerektiğini" savunuyor.

Bunun üzerine web sitesinde güncellemeye giden Apple, tam da WhatsApp'ın istediği gibi iMessage için benzer bir gizlilik etiketi yayınladı. Oldukça çarpıcı sonuçlar sunan bu veriler, iMessage'ın WhatsApp'a kıyasla çok daha az sayıda bilgiyi kullanıcıyla ilişkilendirdiğini bizlere gösteriyor.

Basit bir ifadeyle iMessage'ın platformunu ve kullanımı izlemek için topladığı tüm ek veriler bireylerle ilişkilendirilmezken, WhatsApp'ın tüm bu bilgileri sizin kimliğinizle ilişkilendirdiği de söylenebilir. Bu noktada iMessage, WhatsApp'a kıyasla daha iyi olsa da kimliğinizle ilişkilendirilmiş hiçbir metaveri öğesine sahip olmayan Signal'in yanında sönük kalıyor.

Tüm bunlara rağmen WhatsApp'ın güvenliğinin neredeyse tüm kullanıcılar için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak iş meta verilere gelinde bu bilgilerin neden toplanıp işlendiğini sormak kullanıcıların en doğal hakkı. Peki, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.