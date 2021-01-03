Xiaomi Mi 10i, Orta Segmentin En İyisi Olmaya Geliyor

Xiaomi'nin bu ay içerisinde Hindistan'da satışa sunacağı yeni orta segment 5G akıllı telefonu Xiaomi Mi 10i'nin OnePlus Nord ile direkt rekabete girebileceği düşünülüyor. Her iki cihaz da 5G bağlantı destekli orta segment sınıfında yer alıyor.

Akılllı telefon dünyasında gücünü ve popülerliğini giderek artıran akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni orta segment 5G telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Hindistan'da satışa sunulacak olan Xiaomi Mi 10i, gücünü Snapdragon 750G SoC'den alacak ve en uygun fiyatlı 5G telefon olacak.

5 Ocak'ta piyasaya sürülecek olan Xiaomi Mi 10i, 2021'de çıkacak olan ilk ana akım telefon olacak. Ayrıca cihazın sadece 5G segmentinde değil, 108 MP ana kameraya sahip telefonlar tarafında da en ucuz model olması bekleniyor.

Xiaomi Mi 10i, OnePlus Nord ile rekabete girecek

OnePlus'ın 2020'nin yaz aylarında duyurduğu OnePlus Nord da orta segment 5G bağlantı destekli telefonlardan bir tanesi. OnePlus Nord ile bu segmentte birebir rekabete girebilecek cihazların sayısı da pek fazla değil. Dolayısıyla Mi 10i, OnePlus Nord'a direkt bir rakip olabilir.

Peki bu iki cihaz arasındaki farklar neler? Aslında Mi 10i'ye dair elimizde çok fazla bilgi bulunmuyor ancak bildiklerimiz kadarıyla aralarındaki farka bakarak ufak da olsa bir fikir edinebiliriz. Mi 10i'nin Snapdragon 750G ile gelmesi bekleniyor, OnePlus Nord'da ise Snapdragon 765G kullanılıyor.

Bu iki işlemcinin Geekbench skorlarına baktığımızda Snapdragon 765G'nin tek çekirdekte 599, çoklu çekirdekte 1.826 puan; Snapdragon 750G'nin ise tek çekirdekte 628, çoklu çekirdekte 1.827 puan aldığı görülüyor. Kamera tarafında Xiaomi Mi 10i'nin 108 MP kamerayla gelmesi bekleniyor, OnePlus Nord'da ise 48 MP'lik bir kamera bulunuyor.

Hindistan'da satışa sunulacak olan Xiaomi Mi 10i'nin diğer pazarlarda da satışa sunulup sunulmayacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.