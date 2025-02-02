WhatsApp, İsrail merkezli casus yazılımla 100 gazeteci ve aktivistin hedef alınmış olabileceğini açıkladı. Etkilenen kişilere bilgilendirme yapıldı.

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, İsrail merkezli bir şirketin casus yazılımıyla yaklaşık 100 gazeteci ve sivil toplum üyesinin hedef alınmış olabileceğini açıkladı.

WhatsApp yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail merkezli "Paragon Solutions" adlı şirketin geliştirdiği casus yazılım, yaklaşık 100 kişiyi hedef aldı. Saldırının sorumlusu hakkında net bir bilgi paylaşılmazken etkilenen kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı belirtildi.

100 gazeteci ve sivil toplum üyesini hedef aldı

Yetkili, saldırıya uğrayan kişilerin bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceği konusunda yüksek güven duyduklarını ifade etti. Söz konusu saldırının, grup sohbetlerine gönderilen kötü amaçlı PDF dosyaları üzerinden gerçekleştirildiği düşünülüyor. WhatsApp, 2024 Aralık ayında saldırıların kesintiye uğradığını ancak hedeflerin ne kadar süre tehdit altında olduğunun bilinmediğini aktardı. Şirket, Paragon'a yasal uyarı mektubu gönderdiğini ve bu şirket hakkında hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu. Yetkili, casus yazılım şirketlerinin yasa dışı eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Etkilenen kişilerin WhatsApp tarafından doğrudan bilgilendirildiği belirtilirken saldırının arkasında kimin olduğu konusunda kesin bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Paragon Solutions iddialara henüz yanıt vermedi. Graphite adlı casus yazılımın bulaştığı cihazlarda WhatsApp gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarındaki verilere erişim sağlayabildiği aktarıldı.