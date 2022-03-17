Dünyaca ünlü müzik çalar uygulaması Winamp'ın orijinal tasarımı, NFT haline getirilip açık artırma usulü ile satışa sunulacak. 16-22 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak açık artırma, NFT pazarı OpenSea üzerinden gerçekleştirilecek.

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin bugünkü kadar gelişmiş olmadığı günlerde, tüm kullanıcılar için vazgeçilmez olan yazılımlar vardı. Bunlardan bir tanesi de Winamp'tı. Bugünkü Spotify, Apple Music ve Deezer gibi uygulamaların kendi müzik kütüphanesi olmayan bir benzeri olan Winamp, bilgisayara indirilen müziklerin dinleyebilmemize imkan tanırdı. Şimdiyse ilk kez 1997 yılında tanıştığımız bu uygulama ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Orta yaşlı okurlarımız bilir; Winamp'ın oldukça karanlık bir tasarımı vardı. Aslında uygulamaya farklı temalar eklenebiliyordu ancak orijinal tema, koyu renklerle oluşturulmuş olsa da herkesin favorisiydi. İşte bu tasarımla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Winamp, orijinal tasarımın NFT versiyonunun açık artırma usulü ile satılacağını ve gelirlerin de çeşitli hayır kurumlarına bağışlanacağını duyurdu.

Winamp'ın NFT haline getirilecek tasarımı şöyle

Yapılan açıklamalara göre Winamp NFT'si, 16-22 Mayıs tarihlerinde açık artırmaya çıkarılacak. En yüksek teklifi veren yatırımcı, bu benzersiz NFT'nin sahibi olacak. Dijital ortam sanatçıları da kendi Winamp tasarımlarını oluşturup Winamp'a gönderebilecekler. Aralarından seçilecek olanlar da esas tasarım ile satışa sunulacak. Tasarımcılar, her biri 0,08 Ethereum (220 dolar civarında) karşılığında satılacak tasarımlardan pay alabilecekler. Winamp, NFT satışları için OpenSea'yi kullanacağını açıkladı.

Aranızda Winamp NFT'sinin ne işe yarayacağını anlamayanlar olabilir. Açıklayalım; bu uygulama, Windows 95, Windows 98 ve Windows XP'nin kullanıldığı yıllarda vazgeçilmezdi. Bu yüzden Winamp'ın bilgisayar sektöründeki yeri tartışılamaz. Orijinal Winamp tasarımı ise dijital ortamda imzalanıp NFT haline getirildikten sonra açık artırmayı kazanan kişiye verilecek. Böylelikle yukarıda paylaştığımız fotoğrafın orijinali, bir kişiye ait olmuş olacak.