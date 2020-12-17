Windbaba, Rüzgar Enerjisi Eğitim Kampanyası Başlattı

Rüzgar enerjileri konusunda düzenlediği çevrimiçi eğitimlerle sektör için profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan Windbaba, yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında 2 çevrimiçi eğitim alanlar, diledikleri üçüncü derse ve tüm sertifikalara ücretsiz olarak sahip olabiliyorlar. Kampanya, 20 Aralık tarihine kadar geçerli.

Yenilenebilir enerjinin çok önemli bir hal aldığı şu günlerde, bu sektöre yoğunlaşan onlarca şirket bulunuyor. Ayrıca sektörün ilerlemesini sağlayabilmek adına profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan da çok sayıda kurum var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye’de aktif olarak hizmet vermekte olan Windbaba ve kurum şimdi, özellikle de rüzgar enerjisi alanında uzmanlaşmak isteyen vatandaşlar için önemli olabilecek bir kampanya düzenliyor.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile entegreli bir şekilde çalışıp, merkez onaylı yetkinlik sertifikaları veren Windbaba, 12 adet çevrimiçi eğitim programı sunuyor. Bu eğitim programlarına dahil olan kişiler de eğitimler sonunda, rüzgar enerjileri konusunda çok daha iyi bir noktaya ulaşıyor. Kurum, başlattığı yeni kampanyayla, 2 eğitim programını satın alan katılımcılara diledikleri üçüncü dersi alabilme ve tüm sertifikalara ücretsiz bir şekilde sahip olma imkanı tanıyor.

Windbaba tarafından sunulan eğitim programlarının temel amacı, nitelikli personel yetiştirebilmek. Bu bağlamda da Siemens, XGEN, Genba, Ege Kule ve Aero gibi dev şirketlerde çalışan kişilerden oluşan 8 kişilik bir eğitimci kadrosuna sahip olan kurum, Türkiye’nin rüzgar enerjisi konusunda ileri gidebilmesi için tüm şartları zorluyor.

Windbaba’nın çevrimiçi eğitim programları arasında rüzgar enerjisi proje yönetimi, rüzgar ölçüm teknolojileri, rüzgar türbinlerinin bakım ve onarımı ile enerji analizi gibi farklı alanlara odaklanmış konular yer alıyor. Katılımcılar, bu eğitimlere dahil olduktan sonra sınavlara girip, başarılı oldukları takdirde de Yaşar Üniversitesi tarafından onaylanmış sertifikaya sahip olabiliyorlar.

Windbaba’nın başlatmış olduğu; 2 eğitim programını satın alan katılımcılara diledikleri üçüncü dersi alabilme ve tüm sertifikalara ücretsiz bir şekilde sahip olma imkanı tanıyan kampanya için son katılım tarihi, 20 Aralık Pazar günü olarak açıklandı. Eğer sizler de rüzgar enerjisi sektöründe uzmanlaşmak için bir fırsat arıyorsanız, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Windbaba’nın internet sitesine erişip, detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca Windbaba ekibinin Linkedln hesabına burada, Facebook hesabına burada, Instagram hesabına burada ve Twitter hesabına da burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Windbaba'yla ilgili bilgi sahibi olmanız için hazırlanmış bir tanıtım videosu