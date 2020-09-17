Windows 10'daki Gereksiz Dosyalar Nasıl Silinir?

Microsoft’un son yıllarda pek çok yenilikle desteklediği işletim sistemi Windows 10’da, çoğu kişinin keşfedemediği bir özellik var. Bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaların kökünü kazıyan bu özellik, diğer hafıza temizleme uygulamalarından farklı olarak sisteme zarar vermeden çalışıyor.

Windows 10, bir Microsoft geleneği olan karmaşık arayüz tasarımlarıyla kullanıcıları zorladığı için pek çok özelliğin keşfedilmesi zor bir işletim sistemi. Eski Windows sürümlerinde yer alan Disk Birleştirici ya da Disk Temizleyici araçların yanı sıra, yeni bir hafıza temizleme seçeneği sınan Microsoft, bu özelliği alıp derinlerde saklamaya karar vermiş. Bize de sizin için ne işe yaradığını açıklama görevi düşüyor.

Silinen uygulamaların bıraktıkları çöp dosyalar, eski Windows sürümünden arda kalan parçalar ve internet sayesinde hafızayı şişiren gereksiz binlerce dosya, aslında bilgisayarınızı yavaşlatıyor. Aynı zamanda yeni nesil hafıza birimi SSD’ler için tasarlanan Windows 10, HDD kullanan bilgisayarın Disk Kullanım yüzdesini yersiz bir şekilde %90’ların üzerinde de çıkartabiliyor. İşte tüm bu sorunları aşmak Windows 10’un Storage Sense özelliği ile çok kolay.

Windows 10 gereksiz dosyaları silme nasıl yapılır?

Adım #1: Sol alt köşeden "Tüm Ayarlar seçeneğine tıklayın,

Sol alt köşeden "Tüm Ayarlar seçeneğine tıklayın, Adım #2: Ayarlar menüsünden "Sistem" seçeneğine tıklayın,

Ayarlar menüsünden "Sistem" seçeneğine tıklayın, Adım #3: Depolama menüsünden "Bu bilgisayar" yazan birime tıklayın,

Depolama menüsünden "Bu bilgisayar" yazan birime tıklayın, Adım #4: Windows'un hafızımızdaki dosyaları taramasını bekliyoruz,

Windows'un hafızımızdaki dosyaları taramasını bekliyoruz, Adım #5: Listedeki "Geçici dosyalar" seçeneğine tıklıyoruz,

Listedeki "Geçici dosyalar" seçeneğine tıklıyoruz, Adım #6: Silmek istediğimiz geçici dosyaları seçip "Dosyaları kaldırın" seçeneğine tıklayın,

Silmek istediğimiz geçici dosyaları seçip "Dosyaları kaldırın" seçeneğine tıklayın, Adım #7: Dosya boyutuna göre değişen sürelerle silinme işlemini bekliyoruz, işlem tamam.

Adım #1: Sol alt köşeden "Tüm Ayarlar seçeneğine tıklayın

Adım #2: Ayarlar menüsünden "Sistem" seçeneğine tıklayın

Adım #3: Depolama menüsünden "Bu bilgisayar" yazan birime tıklayın

Adım #4: Windows'un hafızımızdaki dosyaları taramasını bekliyoruz

Adım #5: Listedeki "Geçici dosyalar" seçeneğine tıklıyoruz

Not: Uzun süre boyunca sıfırlanmamış sistemlerin bekleme süreleri birkaç dakikayı bulabilir, sabredin. Ne kadar uzun süredir sıfırlamadıysanız, ne kadar uygulama ya da oyun yüklediyseniz, bilgisayarınızdaki çöp dosya miktarı o kadar artacaktır. Özellikle internet deneyiminden kaynaklanan dosyalar "Geçici dosyalar" adıyla anılırlar ve boyutu, yukarıdaki örneğin aksine birkaç GB'a kadar çıkabilir.

Adım #6: Silmek istediğimiz geçici dosyaları seçiyoruz

Eğer Windows, eski bir Windows sürümüne ya da güncelleştirmelerle eskiyen sürümlere dair izlerle karşılaşırsa bu liste uzayabilir. Bu seçenekler arasında İndirilenler klasörü sizin için önemliyse, klasör içindeki dosyaların yedeğini alın. Diğer bütün seçenekleri işaretleyebilir ve "Dosyaları kaldırın" seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Adım #7: Dosya boyutuna göre değişen sürelerle silinme işlemini bekliyoruz, işlem tamam.