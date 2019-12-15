Windows 10 Mobile Destek Tarihi Uzatıldı

Geçmişte Microsoft’tan gelen açıklamalar, Windows 10 Mobile desteğinin 10 Aralık tarihinde son bulacağı yönündeydi. Ancak şirket, belirlediği bu sürenin biraz kısa olduğunu düşünmüş olmalı çünkü Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini 2020 yılının Ocak ayına kadar devam ettireceğini açıkladı.

WindowsLatest tarafından gelen bilgiye göre Windows 10 Mobile’ın destek sayfasında; “Windows 10 Mobile cihazın 1709 sürümü, 14 Ocak 2020 tarihinden itibaren hizmet kapsamından çıkartılacak. Windows 10 Mobile ve Windows 10 Mobile Enterprise donanımına sahip cihazlar artık aylık güvenlik güncellemeleri almayacaklar” açıklaması bulunuyor.

Verilen bu karar yalnızca bir tesadüf mü yoksa planlı mı?

Microsoft’un aldığı bu kararın oldukça garip olduğu söylenebilir. Çünkü platformda yer alan UWP Office uygulamaları 12 Ocak 2021 tarihine kadar desteklenmeye devam edecek.

Ancak işletim sistemi ise 14 Ocak 2020 tarihinde ömrünü dolduracak. Fakat Windows 7’nin de aynı tarihte ömrüne son vereceğini düşünürsek, bu karar önceden planlanmış olabilir.

Peki Windows 7 desteğinin kesilmesi kullanıcıyı nasıl etkileyecek?

Aslında Microsoft'un Windows 7 desteğine son vermesi, kullanıcıları ilk başta çok da sarsmayacak. Bunun sebebi de kullanıcıların Windows 7'yi her zaman olduğu gibi kullanmaya devam edebilecek olmaları. Fakat 15 Ocak tarihinde bilgisayarlarının başına geçen kullanıcılar, bilgisayar ekranını tamamen kaplayan bildirimlerle karşılaşacaklar ve Windows 7'yi kullanmaya devam ettikleri takdirde olası risklerle alakalı bilgi sahibi olacaklar.

Microsoft’un Windows 7'ye olan desteğinin son bulması, işletim sisteminin artık güvenlik güncellemesi almayacağı anlamına geliyor. Aslında bu durum da ilk etapta tehlike çanlarını çalmıyor. Çünkü kullanıcılar, 14 Ocak 2020 tarihinde gelen son güncelleme sayesinde mevcut problemlerin tamamına karşı korunma sağlayacaklar.

Fakat bu güncelleme, uzun vadeli süreçte herhangi bir garanti sunmuyor

Windows 7 kullanıcıları, 15 Ocak’tan itibaren bilgisayar korsanlarının hedef tahtası haline gelecekler. Windows 7’nin hala oldukça popüler bir işletim sistemi olması ve artık güvenlik güncellemesi almayacak olması, bilgisayar korsanlarının oldukça ilgisini çeken bir durum. Valve'ın oyun platformu Steam'den gelen son açıklamalar da bunu doğrular nitelikte. Yapılan açıklamada; Windows 10 kullanıcılarının bile Windows 7'ye geçiş yaptıkları yer alıyor.

Bu da demek oluyor ki, bilgisayar korsanları yeni bir güvenlik açığı tespit ettikleri takdirde Windows 7 kullanıcılarını büyük tehlikeler bekliyor olacak ve işletim sisteminde bulunan herhangi bir güvenlik açığı, kullanıcıların tamamının tehdit altında olduğu anlamına gelecek. Microsoft'un da Windows 7’yi yeni güvenlik güncellemeleriyle bu açıklardan korumayacak olması, bilgisayar korsanlarının bayram etmesini sağlayacak.