Sürekli güncellenen Windows 10, hafif görünüm temasını da içeren yeni bir güncellemeye kavuşuyor.

Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için geliştirdiği yeni büyük güncellemesinde son basamaklara yaklaşıyor. Windows 10 Nisan 2019 Güncellemesi olarak yayınlanacak olan güncelleme, halihazırda "19H1" kod adı verilmiş durumda. Büyük yenilikler getiren güncelleme, var olan özelliklerin de iyileştirmesini içeriyor. Tüm güncelleme notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Windows Arayüzü

Görev çubuğunu, başlat menüsünü, Windows arayüzünü ve diğer alanları beyaz renge bürüyerek etkileyen yeni "Sade Tema" eklendi.

Gölgeler, artık arayüz üzerinde daha fazla alanda beliriyor.

Giriş ekranında gerekli yerlere bulanıklaştırma özelliği eklendi.

Emoji Sekmesi, sürüklenebilir hâle getirildi.

Emoji 12, Kaomoji ve Symbols Emoji Sekmesi'ne eklendi.

Bir uygulama tam ekrana geçtiğinde Odaklanma Yardımı otomatik olarak aktif olacak. (Bildirim gelmeyecek.)

Hızlı İşlemler (sağ tarafta çıkan alan) kolay bir şekilde kişiselleştirilebiliyor.

Parlaklık için kullanılan tuş kaldırıldı. Artık parlaklık kaydırılabilir çubuk ile (akıllı telefonlardaki gibi) istenilen düzeyde ayarlanabiliyor.

Varsayılan duvar kağıdı, daha açık renkler içerecek şekilde değiştirildi.

Snip & Sketch, artık Windows'taki uygulamaların da ekran görüntüsünün alınabilmesine olanak tanıyor.

Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu yeni bir tasarıma -Fluent Design- ve bulanıklaştırma efektine sahip oldu.

Başlat Menüsü'ndeki Güç ve Hesaplar menüsü, artık küçük simgeye sahip.

Başlat Menüsü, tek sütun kullanacak şekilde basitleştirildi.

Başlat Menüsü'nde bulunan hareketleri pencerelerin tümü artık kaldırılabiliyor.

Dosya Gezgini'nin simgesinin rengi, yeni beyaz renkli sade temada gözükebilmesi için biraz koyulaştırıldı.

Oyun Çubuğu, yeni arayüze kavuştu.

Cloud Clipboard'un arayüzü, klavye fareye uygun olacak şekilde iyileştirildi.

Görev Çubuğu'nda yapılan genişletmelerin rengi, artık masaüstü arka planına uygun olacak.

Arama ve Cortana

Arama ve Cortana ayrıldı.

Son aktiviteler ve arama kategorileri için arayüzün üst kısmına yeni sekmeler eklendi.

Cortana, artık Görev Çubuğu'ndaki simgesine tıklandığında direkt olarak dinlemeye başlayacak.

En Çok Kullanılan Uygulamalar sekmesi, artık en çok kullanılan uygulamaları hızlı erişim gösterecek.

Ayarlar

Ayarlar menüsü, artık üst tarafında istediğiniz ayarlara hızlı erişim için kişiselleştirilebilir bir çubuğa sahip.

Kullanıcılar, artık Windows Arayüzü'nü her uygulama için farklı temada kullanabilirler.

Gelişmiş İnternet Ayarları için (Statik IP, DNS vb.) artık Ayarlar uygulamasını kullanılabilir.

Görev Yöneticisi, artık hangi uygulamanın hangi monitörde aktif olduğunu gösterecek.

Windows Hello ayarları, daha sade bir şekilde yeniden tasarlandı.

Güvenlik Şifresi, artık Ayarlar içinden ayarlanabilir.

Yeni gelişmiş arama modu, dosyalar için daha spesifik tarama imkanı sunuyor.

Depolama ayarları, daha sade ve kullanıcı dostu bir şekilde yeniden tasarlandı.

Yüklü gelen bazı uygulamalar artık kaldırılabiliyor: 3D görüntüleyici, Hesap Makinesi, Takvim, Groove Müzik, Posta, Filmler ve TV, Paint 3D, Snip & Sketch, Yapışkan Notlar, Ses Kaydedici...

Yeni Sorun Giderici çözümleme sistemi eklendi. Sorun Giderici, artık daha fazla sorunu gelişmiş düzeyde giderebiliyor.

Windows bir sorun tespit ettiğinde bunun çözümü için kullanıcı bir uyarı alacak.

"Eski Uygulamalar İçin Ölçeklendirmeyi Düzelt" özelliği, artık varsayılan olarak aktif durumda.

Windows Update; güncellemeyi durdurma, güncelleme saatlerini akıllı bir şekilde belirleme (Akıllı Aktif Saatler) ve daha fazlasını içeren yeni bir arayüze kavuştu.

Windows Update için Akıllı Aktif Saatler özelliği, hangi saatlerde bilgisayarınızı yoğun olarak kullandığınızı ve hangi saatlerde bilgisayarınızı hafif bir şekilde kullandığınızı tespit ederek bu zamanlar içerisinde iş akışını kesintiye uğratmadan uygun güncellemeleri yapmayı amaçlıyor.

Sistem saati, artık elle senkronize edilebilir.

Saat'in ibresinin büyüklüğü artık değiştirilebilir.

Microsoft Hesapları, artık parolasız bir şekilde sadece telefon numarasıyla oluşturulabilir.

Windows 10 Enterprise'da artık Otomatik Yeniden Başlatma ve Oturum Açma özellikleri kullanılabilir.

PIN'i sıfırlama deneyimi değiştirildi ve iyileştirildi.

Windows, artık güncellemeler için 7 GB disk bölümünü kendisine ayıracak.

Bilgisayarı "Yeniden Başlat" seçeneği, sade bir arayüze güncellendi.

Yeni yazı tipleri, artık Ayarlar>Yazı Tipi menüsünden direkt olarak yüklenebilir.

Windows Insider Programı menüsü, yeni arayüz ile güncellendi.

Windows Insider Programı Üyeleri, artık programdan istedikleri zaman vazgeçebilirler.

Uygulamalar

Yeni Microsoft Office uygulaması, son dokümanlara ve Office internet sitesine kolay ulaşım sağlıyor.

Microsoft Edge Tarayıcı'daki "Ayarlar ve daha fazlası..." menüsü, artık uygulama penceresinin dışında açılıyor.

Çeşitli alanlardaki değişiklikler

Microsoft Store'dan oyun indirme ve yükleme adımları, artık daha stabil ve çalışır durumda.

Ayarlar'daki "geri" tuşu hatası düzeltildi.

ADLaM dokümanları ve internet sayfaları, artık Windows Ebrima yazı tipiyle okunabiliyor.

Mikrofon kullanıma geçtiğinde sistem arayüzünde mikrofon simgesi belirecek.

Kayıt Defteri'nde iken F4 tuşuna basmak, artık otomatik tamamlamayı genişletiyor.

Ekran Okuyucusu'nda artık; önceki, şimdiki ve sonraki cümleler okunabiliyor.

Vietnam Dili Teleks ve Tuş takımı temelli klavye eklendi.

Hindistan Dil Grubuna Ait Fonetik klavyeler, artık masaüstü için mevcut.

Dokumatik klavye için yeni semboller eklendi.

Ekran Okuyucusu, artık Caps Lock aktif durumda iken yazdığınızda sizi uyaracak.

Yazdırma iletişim kutusu, yeni sade temayı destekliyor.

Dokunmatik klavye, yazma şeklinize göre dokunma yerlerini görünmez duruma getirebiliyor.

Ekran Okuyucusu, artık yeni ev deneyimine (spesifik Ekran Okuyucusu özelliklerini başlatmanızı sağlayan) sahip.

Windows Sandbox, artık Pro ve Enterprise kullanıcılarının; uygulamaları test etmek üzere Windows 10'un sanal bir sürümünü yükleyip çalıştırmalarına izin veriyor.

Görev Yöneticisi açıldığında, açılması istenen varsayılan sekme artık belirlenebilir.

İmleç'in yeniden boyutlandırması, artık 15 farklı düzeye sahip kaydırmalı çubuk ile yapılıyor.

Windows 10 Ev kullanıcıları, temiz kurulumdan sonra işletim sistemlerini varsayılan olarak yeni sade tema ile başlamış şekilde bulacaklar. Windows 10 Pro ve Enterprise kullanıcıları temiz kurulumdan sonra varsayılan olarak koyu temayı kullanmaya devam edecekler.

Başlat artık kendini yönetiyor. Uykuya geçmiyor. Bu sayede her zaman daha hızlı yanıt veriyor.

Gelişmiş RAW dosya formatı eklendi.

İnternet bağlantısı olmadığında artık "Dünya" simgesi gösteriliyor.

Win32 uygulamaları, artık Windows Mixed Reality ile çalışıyor.

ADLaM ve Osage artık sanal klavye destekliyor.

Ekran Okuyucusu, artık bütün ayrıntı seviyelerini duyuruyor.

WSL (Linux için Windows Alt sistemi) kullanıcıları, artık Linux dosyaların direkt olarak Windows Dosya Gezgini üzerinden görüntüleyebiliyor.

Windows 10'un büyük Nisan Güncellemesi'nde gelecek olan yenilikler ve iyileştirmeler bu şekilde. Bu güncelleme ile sistemin daha kararlı bir hâle geleceğini ve daha kullanıcı dostu olacağını düşünüyoruz.