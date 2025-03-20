Microsoft, Windows 10’un destek süresinin sona ereceğini duyurdu. Güvenlik güncellemeleri 14 Ekim 2025'te son bulacak.

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına “Artık veda vakti yaklaşıyor” temalı e-postalar göndermeye başladı. Bu e-postalarda, Windows 10’un destek süresinin sona ereceği hatırlatılırken, kullanıcıların bir an önce Windows 11’e geçmesi gerektiği vurgulanıyor. Eğer bilgisayarınız Windows 11’e uyumlu değilse, Microsoft’un mesajı net: “Yeni bir bilgisayar almanın zamanı geldi!”

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına veda vakti yaklaşıyor temalı e-postalar göndermeye başladı. Windows 10’un destek süresi bitiyor ve Microsoft, kullanıcıları bu konuda harekete geçmeye çağırıyor. İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar!

Windows 10’un son günleri

Microsoft’un gönderdiği e-postalarda, “Windows 10’un destek süresinin sonuna yaklaşıyoruz” ifadesine yer verildi. Şirket, kullanıcılara Windows 11’e yükseltme yapıp yapamayacaklarını kontrol edebilecekleri bir bağlantı sundu. Bunun yanı sıra, Windows 11 ile uyumlu olmayan eski cihazlara sahip kullanıcılar için yeni bilgisayar seçenekleri önerildi. E-postalarda ayrıca, Windows 10’un 14 Ekim 2025 itibarıyla güvenlik güncellemeleri almayı durduracağı bilgisi paylaşıldı.

Şirket, Windows 10’un destek süresi sona erdiğinde bilgisayarların çalışmaya devam edeceğini ancak güvenlik açıklarına karşı daha savunmasız hale geleceğini açıkladı. Microsoft, bu süreçte en az bir yıl boyunca ücretli genişletilmiş destek sunacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte, kullanıcıların üçüncü taraf çözümler aracılığıyla destek süresini uzatma imkanına sahip olduğu ifade edildi.

Windows 10’u kullanmaya devam edecekler için güvenlik en önemli konu olarak öne çıkıyor. Microsoft, kullanıcıların verilerini OneDrive’a yedeklemeleri gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda güvenlik açıklarına karşı önlem almak adına güçlü bir antivirüs programı ve VPN kullanmalarını tavsiye etti.