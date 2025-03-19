Windows 11 Artık Bilgisayarınızın Ne Konuda İyi Ne Konuda Kötü Olduğunu Söyleyecek

Windows 11'in yeni güncellemesi ile birlikte donanımızındaki parçaların hangi konularda iyi veya kötü olduğunu öğrenebileceksiniz.

Microsoft, Windows 11’e donanımınızın performansını değerlendiren yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor.

Bilgisayarlarımızı uzun yıllar kullanıyoruz ve birçoğumuz yaşadığımız sorunlara neyin sebebiyet verdiğini merak edebiliyoruz. Yakında bilgisayarınızın yetersiz RAM veya eski performansında olmayan bir ekran kartı nedeniyle neden yavaş çalıştığını doğrudan sistem ayarlarından öğrenebileceksiniz.

Windows 11'in önizleme sürümünde keşfedildi

Windows 11’in en son önizleme sürümlerinde ekran kartı belleği, sistem RAM’i ve işletim sistemi sürümünüzle ilgili açıklamalar içeren yeni bir sık sorulan sorular (SSS) bölümü keşfedildi.

SSS bölümü, düşük RAM’e sahip sistemler için öneriler ve ekran kartı belleğinizin 4 GB’tan az olması durumunda neler yapabileceğinize dair ipuçları sunuyor. Ayrıca en güncel Windows 11 sürümünü kullanmıyorsanız, bu da burada belirtilecek ancak bu bilgilendirmenin dinamik mi yoksa yalnızca temel donanım yapılandırmasına göre statik mi olacağı henüz net değil.

Microsoft, geçmişte de donanım performansını ölçen sistemler geliştirmişti. Windows Vista’dan itibaren kullanılan Windows Deneyim Endeksi, bilgisayarınızın Windows sürümlerini ne kadar iyi çalıştırabileceğine dair bir puan sunuyordu.