Microsoft'tan Çevrimiçi Çocuk İstismarını Önlemek İçin Araç

Microsoft, internet ortamında çocuklara yönelik cinsel istismarı engellemek için yeni bir araç geliştirdi. "Project Artemi" olarak isimlendirilen bu araç, sohbet içerikli tüm internet siteleri ve mobil uygulamalarda ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin hayatına pek çok yenilik dahil oldu. Bu yeniliklerden bir tanesi de çeşitli platformlar olarak karşımıza çıkan arkadaşlık uygulamalarıydı. Ancak arkadaşlık uygulamaları beraberinde bazı sorunları da getirdi ve özellikle küçük yaştaki çocuklar, cinsel saldırılara maruz kaldılar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, tüm arkadaşlık uygulamaları ve sohbet siteleri tarafından ücretsiz olarak kullanılabilen yeni bir araç duyurdu. "Project Artemi" olarak isimlendirilen bu araç, arkadaşlık uygulamaları ve sohbet sitelerindeki konuşmaları filtreliyor ve olası cinsel saldırı durumlarını doğrudan algılayabiliyor. Böylelikle de söz konusu saldırı, daha başlamadan önlenmiş oluyor.

Teknoloji devi, Project Artemi isimli aracı Roblox, Kik Messeneger, Thorn ve The Meet Group ortaklığında geliştirdi. Bu bağlamda özellikle Kik Messenger'a değinmemiz gerekiyor çünkü Kik Messenger, geçtiğimiz dönemlerde pek çok kez cinsel saldırı olaylarıyla gündeme geldi. Kik Messenger, bu araçla birlikte hem çocukları korumayı hem de kendisini aklamayı hedefliyor gibi görünüyor.

Microsoft, konuya ilişkin yayımladığı bir blog yazısında Project Artemi'nin yapay zeka ile geliştirildiğini ifade etti. Microsoft'a göre Project Artemi, sohbetleri analiz ediyor ve bir değerlendirme puanı veriyor. Bu değerlendirme puanı eğer riskli seviyelere yükselirse, Project Artemi konuyu doğrudan yetkililere iletiyor ve böylelikle de gerekli önlemler anında alınmış oluyor.

ABD'de kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak hizmet veren Aile Çevrimiçi Güvenlik Enstitüsü'ne göre Microsoft'un geliştirdiği Project Artemi, çevrimiçi ortamda çocukların korunmasına yardımcı olabilir. Ancak enstitüye göre bu tarz araçlar, istenilen seviyede güvenlik sağlayamayabilir çünkü ilgili platformlarda her kültürden insan bulunuyor ve bu kültürel farklar, söz konusu araçların işlevsiz bir hale gelmesine neden olabilir.

Çocukların cinsel istismarı, pek çok teknoloji devinin yakından ilgilendiği bir konuydu. Geçtiğimiz dönemlerde YouTube, bazı videolardaki yorum özelliğini doğrudan devre dışı bırakırken yine Microsoft'a ait olan Xbox, çocuk istismarına karşı tüm sohbetleri takip ettiğini ifade etti. Geçtiğimiz aylarda da Instagram, platformun 13 yaş ve üzeri kişilere yönelik olduğu için kullanıcıların yaşlarını doğrulamaya başladı.