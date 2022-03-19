Lucas Brooks isimli bir Twitter kullanıcısı, Windows'un 37 yıl önce lansmanı yapılan Windows 1.0 sürümünde bir sürpriz yumurta keşfetti.

Pek çok oyunda karşımıza çıkan ve bulduğumuzda bizleri mutlu eden sürpriz yumurtalar, bu defa oldukça ilginç bir yerde karşımıza çıktı. Geçtiğimiz aylarda Windows 95’te keşfedilen bir sürpriz yumurta çok sayıda insanı şaşırtmayı başarmıştı.

Bugün de bir Twitter kullanıcısı tarafından Windows’un 37 yıl önce lansmanı yapılan ilk sürümü olan Windows 1.0’da yeni bir sürpriz yumurta keşfedildi. İçinde ilginç bilgiler yer alan bu yumurta neymiş gelin birlikte bakalım.

Lansmanının üzerinden geçen 37 yılın ardından Windows 0.1'in sürpriz yumurtası bulundu

Bir Windows hayranı olan Lucas Brooks, bu yumurtalarla ilgili bilgileri ve Windows’un bilinmeyen yönlerini sıkça Twitter hesabından paylaşıyor. Bu defa ise yaptığı paylaşımla takipçilerini büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Windows 1.0’da yani Windows’un 37 yıl önce lansmanı yapılan ilk sürümünde bulduğu sürpriz yumurtayı paylaşan Brooks, yazılımın içerisine gizlenmiş isimler olduğunu fark etti. Bu isimlerden en dikkat çekenlerden biri ise; Half-Life’tan Steam Deck’e kadar pek çok başarılı işe imzasını atan Valve’ın başkanı olan Gabe Newell. 1983’ten 1996 yılına kadar Microsoft’ta çalışmalarını sürdüren Newell sonrasında şirketten Valve’ı kurmak için ayrılmıştı. Hatırlayanlar veya bu bilgiye önceden sahip olanlar, bu sürpriz yumurtada Gabe Newell’in ismini görmesinin ardından biraz duygusal anlar yaşamış olabilir.

Brooks, bu yumurtanın ardından Windows 2.0’da da yine benzer bilgiler içeren bir sürpriz yumurta daha keşfetti. Yazılımcılar tarafından saklanan bu tarz sürpriz yumurtalar, kullanıcıları şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor. Öyle ki tam 37 yıl önce Windows 0.1 yazılmının içine başarılı bir şekilde gizlenen bu yumurta, şimdiye kadar hiç bulunamamıştı. Windows’un en büyük hayranlarından biri olan Brooks, uzun bir süredir bu yumurtanın varlığını araştırıyordu ve 1985’ten bu yana bu tür verilerin keşfedilebileceği herhangi bir araç yoktu. Brooks, bu sürpriz yumurtayı işletim sisteminin içerisinde yer alan gülen yüz bitmap dosyanın sonunda şifrelenmiş bir şekilde buldu.

Brooks, Twitter hesabından bu sürpriz yumurtayı şöyle paylaştı:

Sürpriz yumurtaları içeren ilk Windows sürümü hangisidir? Windows 3.0? Hayır. Windows 1.0 RTM'de bir sürpriz yumurta olduğunu söylersem ne olur? Son zamanlarda keşfettiğim şey bu.