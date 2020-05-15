WinRAR Şifre Kırma Nasıl Yapılır?

Yüksek boyutlu ve çoklu dosya paylaşımları sırasında hayat kurtaran WinRAR klasörlerini korumak için oluşturduğunuz şifreyi unutursanız ne olur? Sizin için farklı WinRAR şifre kırma işlemlerini adım adım anlattık.

WinRAR, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir dosya sıkıştırma yazılımıdır. Bu yazılım sayesinde yüksek boyutlu birden çok dosyayı sıkıştırarak kolayca paylaşabilirsiniz. Sıkıştırdığınız dosyaları korumak için de bir şifre oluştabilirsiniz. Eğer bu şifreyi unuttuysanız ya da şifre korumasını kaldırmak istiyorsanız WinRAR şifre kırma yöntemlerini deneyebilirsiniz.

WinRAR şifre kırma işlemi için kullanabileceğiniz farklı yöntemler var. Elbette şifreyi biliyorsanız WinRAR şifre kırma işlemi daha kolay olacaktır ancak şifreyi unutsanız bile kullanabileceğiniz programlı ve programsız şifre kırma yöntemleri var. Sizin için WinRAR şifre kırma yöntemlerini detaylı olarak anlattık.

WinRAR şifresi nasıl kırılır?

Adım #1: Buradan PassFab for RAR programını indirin ve kurun.

Buradan PassFab for RAR programını indirin ve kurun. Adım #2: Şifresini kırmak istediğiniz RAR klasörünü program üzerinden açın.

Şifresini kırmak istediğiniz RAR klasörünü program üzerinden açın. Adım #3: İlk sırada bulunan “Dictionary Attack” seçeneğine tıklayın.

İlk sırada bulunan “Dictionary Attack” seçeneğine tıklayın. Adım #4: “Start” butonuna tıklayın.

“Start” butonuna tıklayın. Adım #5: Kısa bir süre şifrenin çözülmesini bekleyin.

Kısa bir süre şifrenin çözülmesini bekleyin. Adım #6: Program size yeni bir şifre verecek.

Program size yeni bir şifre verecek. Adım #7: Bu şifreyi kullanarak dosyayı açın.

Bu şifreyi kullanarak dosyayı açın. Adım #8: Dosyayı dilediğiniz hedef klasöre çıkartın.

Dosyayı dilediğiniz hedef klasöre çıkartın. Adım #9: İşlem tamam.

PassFab for RAR programını kullanarak WinRAR şifre kırma yöntemi, en kesin sonuç veren yöntemlerden bir tanesidir. Özellikle şifrenizi unutmanız durumunda oldukça işinize yarayacaktır. Bilgisayarınıza herhangi bir program indirmeden de kullanabileceğiniz WinRAR şifre kırma yöntemleri var.

WinRAR şifre kırma işlemi için diğer yöntemler:

Şifresini bildiğiniz WinRAR klasörünün parolasını kaldırma

Not Defteri / CMD ile WinRAR klasörünün parolasını kaldırma

Tahmin ile WinRAR klasörünün parolasını kaldırma

Şifresini bildiğiniz WinRAR klasörünün parolasını kaldırma:

Adım #1: Şifre korumasını kaldırmak istediğiniz WinRAR klasörünü açın.

Şifre korumasını kaldırmak istediğiniz WinRAR klasörünü açın. Adım #2: Klasörün içindeki dosya ya da seçili dosyalar üzerinde sağa tıklayarak “Dosyayı Çıkart” seçeneğine tıklayın.

Klasörün içindeki dosya ya da seçili dosyalar üzerinde sağa tıklayarak “Dosyayı Çıkart” seçeneğine tıklayın. Adım #3: Hedef klasörü seçin.

Hedef klasörü seçin. Adım #4: Karşınıza şifre ekranı çıkacak.

Karşınıza şifre ekranı çıkacak. Adım #5: Mevcut şifreyi girin ve “Tamam” butonuna tıklayın.

Mevcut şifreyi girin ve “Tamam” butonuna tıklayın. Adım #6: Seçtiğiniz dosya ya da dosyalar hedef klasöre çıkartıldı.

Seçtiğiniz dosya ya da dosyalar hedef klasöre çıkartıldı. Adım #7: İşlem tamam.

WinRAR klasörüne sizin tarafınızdan ya da başka biri tarafından belirlenmiş olan şifreyi biliyorsanız işlem bu kadar basit. Eğer mevcut şifreyi bilmiyorsanız işlem biraz uzayabilir ama yine de kolayca gerçekleştirilir.

Not Defteri / CMD ile WinRAR klasörünün parolasını kaldırma

Adım #1: Bilgisayarınızdaki Not Defteri programını açın.

Bilgisayarınızdaki Not Defteri programını açın. Adım #2: WinRAR çevrimiçi şifre kaldırma kodunu buraya kopyalayın.

WinRAR çevrimiçi şifre kaldırma kodunu buraya kopyalayın. Adım #3: Dosyayı Crack.bat olarak kaydedin.

Dosyayı Crack.bat olarak kaydedin. Adım #4: Dosyayı kapatıp yeniden açtığınız zaman komut istemi sayfası olarak açılacaktır.

Dosyayı kapatıp yeniden açtığınız zaman komut istemi sayfası olarak açılacaktır. Adım #5: Uzantısıyla beraber tam dosya adını yazın.

Uzantısıyla beraber tam dosya adını yazın. Adım #6: Alt satıra dosyanın bulunduğu klasörün konumunu yazın ve Enter tuşuna basın.

Alt satıra dosyanın bulunduğu klasörün konumunu yazın ve Enter tuşuna basın. Adım #7: Şifrenin karışıklığına bağlı olarak değişen bir süre sonra kırılan şifreyi göreceksiniz.

Şifrenin karışıklığına bağlı olarak değişen bir süre sonra kırılan şifreyi göreceksiniz. Adım #8: Bu şifreyi kullanarak WinRAR klasörünü açabilirsiniz.

Bilgisayarınıza herhangi bir program indirmeden kullanabileceğiniz bu yöntem ile şifresini bilmediğiniz WinRAR klasörlerini de kolayca açabilirsiniz. İlk kez deneyenler için karışık gibi görünen bu yöntemi uygularken adımları doğru bir şekilde izlemeniz önemli.

Tahmin ile WinRAR klasörünün parolasını kaldırma

Bu yöntemi sık sık WinRAR klasörlerine şifre koruması koyanlar kullanabilir. Ne de olsa insanın üreteceği şifrelerin sayısı bellidir. WinRAR klasörünü açtıktan sonra çıkan şifre ekranında daha önce kullandığınız ya da size tanıdık gelen şifreleri deneyin. Komik görünebilir ama pek çok kullanıcı bu yöntem ile hiç uğraşmadan şifre kırabiliyor.

Winrar şifre kırma işlemi için kullanabileceğiniz farklı yöntemleri anlattık. Programlı ve programsız şifre kırma yöntemlerinden size en uygun olanı deneyin, ilk denemenizde işlem başarısız olursa diğer yöntemleri kullanarak işlemi gerçekleştirmeye çalışın. Mutlaka bir tanesi ile Winrar şifre kırma işlemini gerçekleştireceksiniz.