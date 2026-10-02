X Abonelikleri Yenileniyor: Artık Grok Bot İçin de Ödeme Yapılacak!

SpaceXAI, X aboneliklerini Grok AI merkezli 4 yeni pakete dönüştürmeye ve otonom Grok Bot içeren 100 dolarlık Ultra planı sunmaya hazırlanıyor.

SpaceXAI, X platformunda dengeleri değiştirecek büyük bir yeniliğe hazırlanıyor. Şirket, bu kez Grok yapay zekâ asistanını sosyal medya platformunun tam merkezine yerleştirmeyi hedefliyor. Sızan iç belgelere göre SpaceXAI, X'in sosyal medya özellikleriyle Grok'un yeteneklerini tek bir çatı altında toplayan dört kademeli yeni bir abonelik modeli üzerinde çalışıyor.

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Henüz resmî olarak doğrulanmayan bu strateji, platformun yapay zekâyı ana gelir modeline ne kadar agresif bir şekilde entegre etmek istediğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

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8 dolarlık "lite" seçeneği ve 100 dolarlık paket

Planlanan yeni yapılanmada en dikkat çeken seviye, aylık 100 dolar fiyata sahip olması beklenen "Ultra" paketi. Güçlü ve yoğun iş akışlarına sahip profesyonel kullanıcıları hedefleyen bu seviye, kullanıcı adına otonom olarak görev yürütebilen Grok Bot aracını içeriyor. Aylık 100 dolar ciddi bir artış gibi görünse də OpenAI'ın aylık 500 dolarlık üst düzey ChatGPT paketi gibi rakiplerin yanında oldukça makul bir seviyede kalıyor.

Yelpazenin alt kısmında ise aylık 8 dolarlık yeni bir "Lite" seçeneği yer alacak. Temel Grok kullanımı, azaltılmış reklamlar ve mavi onay rozeti sunan bu paketin yanı sıra platform, ücretsiz sürümlerdeki Grok kullanım limitlerini daha da sıkılaştırmayı planlıyor.

X'in abonelik fiyatlarını yapay zekâ gelişmelerine göre şekillendirmesi ilk kez karşılaşılan bir durum değil. Şirket, 2025 yılında Grok 3'ün erişime açılmasının ardından Premium+ paketinin aylık ücretini 22 dolardan 40 dolara yükseltmişti. Eğer SpaceXAI bu dört kademeli yapıyı resmî olarak hayata geçirirse, kullanıcıların yapacağı abonelik tercihi doğrudan ne kadar sosyal medya özelliğine ve ne kadar yapay zekâ işlem gücüne ihtiyaç duyduklarına göre şekillenecek.