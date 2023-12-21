X Çöktü: Gönderilere ve Ana Sayfaya Ulaşılamıyor

X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları bu sabah tatsız bir durumla karşılaştı. Popüler mikroblog sitesinde kullanıcılar ana sayfaya, profil etkileşimlerine ve gönderilerine ulaşamıyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alan X (Twitter), bir süredir teknik sorunlarla boğuşuyor. Platform kullanıcıları, Türkiye saati ile 08.00 sularından bu yana platformu kullanamıyor. Platforma giriş yapmak mümkün olsa da kullanıcılar kendi paylaşımlarını, başkalarının paylaşımlarını, ana sayfayı ve profil etkileşimlerini göremiyor.

X'te gönderiler kayboldu

Şu ana kadar toplamda 100 binden fazla kullanıcı tarafından raporlanan sorun, en az 49 ülkeden hissedildi. Sorun yaşayan kullanıcıların önemli bir kısmının mobil kullanıcı olduğu da göze çarptı. Teknik olarak kullanıcılar, X'e girdiklerinde sanki herkes ilk defa X hesabı açmış ve kimse bir şey paylaşmamış gibi bir durumda kalıyorlar.

Güncelleme 10.07: Şimdilik masaüstü sürümde sorun çözülmüş gibi gözüküyor. X'teki gönderiler artık görülebiliyor. Sorunun yaşandığı süreçte X'te gönderi paylaşmak mümkün olsa da sayfalar yenilendiğinde gönderiler kayboluyordu. Hatta Space oturumları yapmak da mümkündü. Mobilde de yeniden gönderilere erişim sağlandı.

X'in çöktüğü süreçle ilgili Elon Musk'tan ya da X CEO'u Linda Yaccarino'dan gelen bir açıklama bulunmuyor. Sitenin API durumu sayfasında da sorunla ilgili olarak yeni bir açıklama sunmadı. Sorun, down detector'de de görüldü.

X ise henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.