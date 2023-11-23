Elon Musk, yapay zekâ destekli sohbet botu Grok'un ne zaman kullanıma sunulacağını açıkladı. Açıklamaya göre birkaç gün sonra deneyebileceğimiz hizmet, X Premium+ abonelerine özel olacak.

Milyarder iş insanı Elon Musk, bundan kısa bir süre önce X'e entegre edilecek yapay zekâ destekli sohbet botu Grok'u duyurdu. Oldukça iddialı açıklamalarda bulunan Musk, bu sohbet botunun ChatGPT'den bile iyi olduğunu söyledi. Ve şimdi Grok'un kullanıcılara ne zaman ulaşacağına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Elon Musk, kendi mikroblog platformunda yaptığı bir açıklamada, Grok'un kullanıcılara sunulacağı tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yeni sohbet botu için artık sadece birkaç gün uzaktayız.

Elon Musk'ın açıklaması şöyle:

Grok, önümüzdeki hafta tüm X Premium+ abonelerinin kullanımına sunulacak.

Bu arada; bir dipnot olarak belirtelim ki Grok, hâlihazırda bazı bölgelerde, erken erişim kapsamında zaten kullanılabiliyordu. Elon Musk'ın yaptığı açıklama ile hizmetin küresel çapta ne zaman kullanıma sunulacağı gün yüzüne çıkmış oldu.

Bağımsız geliştirici Nima Owji, Grok'un X'e entegrasyonunu göstermeyi başarmıştı. Buna göre kullanıcılar, X'in menü bölümünde Grok'a ait yeni bir simge görecekler. Bu simgeye dokunan kullanıcı, yapay zekâ destekli sohbet botuna anında ulaşabilecek.

Şunu da söylemeden geçmeyelim; Grok, herkese açık bir hizmet olmayacak. Bu sohbet botunu denemek isteyenlerin X Premium+ abonesi olması gerekecek. Bu abonelik paketinin Türkiye'deki aylık fiyatı 300 TL. ChatGPT'nin gelişmiş versiyonu olan ChatGPT+ ise 20 dolar (bugünün kuruyla 575 TL) karşılığında satın alınabiliyor. Yani Grok için sunulan fiyat çok da yüksek değil.

Grok ile ilgili detaylı bilgi için: