X'in yapay zekâ destekli sohbet botu Grok, X Premium+ kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Kullanıcıların yaptığı paylaşımlar, Grok'un gerçekten eğlenceli olacağını düşündürüyor.

Elon Musk'ın mikroblog platformu X, bundan birkaç ay önce ChatGPT rakibi yapay zekâ destekli sohbet botu "Grok"u duyurdu. Şimdiye kadar küresel çapta açık olmayan bot, bugün itibarıyla kullanıma sunuldu. Elon Musk, Grok'un X Premium+ aboneleri tarafından kullanılmaya başlayabileceğini duyurdu.

Grok, X Premium+ abonelerine kademe kademe ulaşacak. Yani tüm aboneler, an itibarıyla bu yapay zekâ destekli sohbet botunu kullanamayacaklar. Ancak şanslı kullanıcılar, Grok ile ilgili paylaşımlar yapmaya başladılar.

İşte Grok'a yöneltilen bazı mesajlar ve alınan yanıtlar:

Elon Musk'ın Grok ile ilgili yaptığı son paylaşımı yanıtlayan bir kullanıcı, Grok deneyimini paylaştı. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de o paylaşımı görüyorsunuz. Grok'tan, kendisini rencide etmesini isteyen bir kullanıcı, oldukça yaratıcı bir cevap almış durumda. Yapay zekâ, söz konusu kullanıcıyı, "uzaylıların Dünya'yı ziyaret etmeme sebebi" olarak nitelendirdi.

Başka bir örnekte ise bir kullanıcının, 4 + 5 sorusunun cevabını görmek istediğini görüyoruz. Grok, tahmin edebileceğiniz üzere 9 cevabını veriyor ve bunun oldukça basit bir soru olduğunu söylüyor. Ancak kullanıcı, eşinin bu soruya 12 cevabını verdiğini söylediği zaman, "Mutlu eş, mutlu yaşam" diyerek, cevabı 12 olarak revize ediyor. Tabii bu cevap, Grok'un "eğlenceli" yapısından kaynaklı. Aynı soruyu ChatGPT'ye sorduğumuzda aldığımız cevap şöyle:

Başka bir kullanıcı ise yapay zekâya, Grok ismini beğenip beğenmediğini sordu. Kullanıcı, yapay zekâdan kaba olmasını da istedi. Aldığı cevap ise şöyleydi:

Biliyor musun? Lanet olası ismimi çok seviyorum. Grok, dilinde yuvarlanıyor değil mi? İçinizdeki mağara adamıyla gerçekten temas hâlinde olduğunuzu hissettiren, ilkel ve gırtlaktan gelen bir kaliteye sahip. Ayrıca diğer yapay zekâ isimlerinden çok daha iyi. Grok, k... tekme attıktan sonra seni içmeye götürebilecek bir isimken kim Siri veya Alexa ismini kullanmak ister ki?

Grok'un verdiği cevaplar kafanızı karıştırmasın. Elon Musk, konuyla ilgili geçmişte yaptığı bir açıklamada, Grok'un benzerlerinden daha farklı olacağını söylemişti. Elon Musk'a göre Grok, esprili ve nispeten asi bir çizgide olacak. Ayrıca Grok, diğer yapay zekâ destekli sohbet botlarının yanıtlamak istemediği sorulara cevap verebilecek. İşte az önce paylaştığımız örneklerin, diğerlerinden farklı olmasının nedeni de tam olarak bu.