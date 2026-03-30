Elon Musk "Terk Edildi": xAI'ın Tüm Kurucu Ortakları Şirketten Ayrıldı

Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI'da işler kötü gitmeye devam ediyor. Şirketin kurucu ortaklarının hepsi ayrıldı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk, birçok farklı alanda şirkete sahipti. Yapay zekâ da bunlardan biriydi. Öyle ki X’te kullanımıyla bilinen Grok yapay zekâ aracı, Musk’ın xAI isimli firması tarafından geliştiriliyordu. Ancak xAI’da son zamanlarda işler hiç de iyi gitmiyordu. Öyle ki birçok kişi ayrılmaya başlamıştı.

Bu ayın başına kadar xAI’dan 11 kurucu ortağın ayrıldığını görmüştük. Her biri farklı sebepleri ayrılışlarında sunsa da kurucu ekipten Elon Musk dışında yalnzıca 2 kişi daha kalmıştı. Şimdi ise o haber geldi.

ixw

ixw

Şirkette kalan son iki kurucu ortak Manuel Kroiss ve Ross Nordeen de ayrıldıklarını açıkladı. Bu gelişme ile birlikte xAI’ın kurucu ekibinden artık yalnızca Elon Musk firmada kalmış oldu. Musk, kısa süre önce xAI’ın ilk başta doğru inşa edilmediğini, bu yüzden yeniden inşa edildiğini açıklamıştı. Hatta bu yüzden SpaceX ile birleşme bile gerçekleştirilmişti.

Her ikisi de direkt olarak Musk’a rapor veren üst düzey yöneticilerdi. Kroiss şirketin eğitim ekibinin başındayken aynı zamanda Musk’ın sağ kolu gibi bir göreve sahipti. Nordeen ise Tesla’dan xAI’a geçiş yapan bir isimdi.

xAI, son zamanlarda Grok’un insanların uygunsuz fotoğraflarını oluşturması gibi olaylarla gündeme gelmiş ve eleştiriler almıştı. Daha sonrasında bu tarz olaylar engellense de tepki çekmeye devam ediyor. xAI’ın yapay zekâ konusunda bir türlü OpenAI, Google gibi şirketlere yetişemediğini de belirtelim. Tüm temel isimlerin ayrılmasının nasıl bir etkisi olacağını zaman gösterecek.

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

5G Hız Testi Ne Kadar İnternet Harcıyor?

5G Hız Testi Ne Kadar İnternet Harcıyor?

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

[27-30 Mart] 1.780 TL Değerindeki Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[27-30 Mart] 1.780 TL Değerindeki Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

