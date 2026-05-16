Xbox CEO'su Asha Sharma, kullanıcılara sorduğu anketin sonuçlanmasının ardından markanın yazılış şeklini büyük harflerle XBOX olarak değiştirdi.

Xbox, radikal bir görsel ve kurumsal kimlik değişiminin eşiğinde. Şirketin Xbox CEO'su Asha Sharma, geçtiğimiz günlerde X üzerinden bir anket düzenleyerek markanın "Xbox" olarak mı yoksa tamamen büyük harflerle "XBOX" olarak mı yazılması gerektiğini sormuştu.

Ankete katılan takipçilerin büyük çoğunluğu "XBOX" seçeneğinden yana oy kullandı. Bu oylamanın ardından Microsoft, markanın resmî X hesabının adını vakit kaybetmeden büyük harflerle "XBOX" olarak güncelledi. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta da şirketin resmî logosu güncellenmişti.

İlk konsolun ruhu geri dönüyor

Her ne kadar bu değişim yeni bir dönemin habercisi gibi görünse de aslında markanın kendi geçmişine ve orijinal formuna bir dönüşü simgeliyor.

Microsoft’un oyun pazarına ilk adımını attığı orijinal Xbox konsolunun logosu da tamamen büyük harflerden oluşuyordu. Şirket daha sonra piyasaya sürdüğü Xbox 360, Xbox One ve güncel nesil konsolları Xbox Series X/S modellerinin logolarında bu tercihten vazgeçmişti.