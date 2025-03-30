Xbox'ın sevilen oyun kütüphanesi Game Pass'e Nisan ayında da bir dizi keyifli oyun eklenecek.

Xbox'ın popüler oyun kütüphanesi Game Pass'e Nisan ayı içerisinde gelecek oyunlar belli oldu.

Game Pass'e her ay yeni oyunlar gelirken, hemen öncesinde bir dizi oyun da kütüphaneden kaldırılıyor. Bu ay gelecek oyunlar arasında South of Midnight ve Clair Obscur: Expedition 33 dikkat çekerken, ayrılacak oyunlar arasında ise Yakuza oyunları göze çarpıyor.

Nisan ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

South of Midnight - 8 Nisan

Commandos: Origins - 9 Nisan

Descenders Next - 9 Nisan

Blue Prince - 10 Nisan

Tempopo - 17 Nisan

Clair Obscur: Expedition 33 - 24 Nisan

1 Nisan'da Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

Hot Wheels Unleashed 2

Lil Gator Game

MLB The Show 24

Monster Hunter Rise

Open Roads

The Lamplighter's League

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza: Like a Dragon

Peki siz Nisan ayını hangi oyunla geçirmeyi planlıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.