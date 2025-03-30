Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Belli Oldu - Nisan 2025

1 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Xbox'ın sevilen oyun kütüphanesi Game Pass'e Nisan ayında da bir dizi keyifli oyun eklenecek.

Xbox'ın popüler oyun kütüphanesi Game Pass'e Nisan ayı içerisinde gelecek oyunlar belli oldu.

Game Pass'e her ay yeni oyunlar gelirken, hemen öncesinde bir dizi oyun da kütüphaneden kaldırılıyor. Bu ay gelecek oyunlar arasında South of Midnight ve Clair Obscur: Expedition 33 dikkat çekerken, ayrılacak oyunlar arasında ise Yakuza oyunları göze çarpıyor.

Nisan ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

  • South of Midnight - 8 Nisan
  • Commandos: Origins - 9 Nisan
  • Descenders Next - 9 Nisan
  • Blue Prince - 10 Nisan
  • Tempopo - 17 Nisan
  • Clair Obscur: Expedition 33 - 24 Nisan

1 Nisan'da Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

  • Hot Wheels Unleashed 2
  • Lil Gator Game
  • MLB The Show 24
  • Monster Hunter Rise
  • Open Roads
  • The Lamplighter's League
  • Yakuza 0
  • Yakuza Kiwami
  • Yakuza Kiwami 2
  • Yakuza: Like a Dragon
İLGİLİ HABER

GTA 6 Çıkış Tarihinin Neden Hâlâ Açıklanmadığı Belli Oldu: İşte Take-Two CEO'sunun Açıklamaları!
İLGİLİ HABER

Yeni Battle Royale Oyunu Final Sentence Duyuruldu: Yazarken Hata Yapmam Diyorsan Bu Oyun Tam Sana Göre!
İLGİLİ HABER

Merakla Beklenen Yeni Star Wars Oyunu Gün Yüzüne Çıktı: İşte İlk Görüntüler

Peki siz Nisan ayını hangi oyunla geçirmeyi planlıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://screenrant.com/every-game-coming-to-xbox-game-pass-every-game-leaving-in-april-2025/
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler