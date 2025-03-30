Xbox'ın popüler oyun kütüphanesi Game Pass'e Nisan ayı içerisinde gelecek oyunlar belli oldu.
Game Pass'e her ay yeni oyunlar gelirken, hemen öncesinde bir dizi oyun da kütüphaneden kaldırılıyor. Bu ay gelecek oyunlar arasında South of Midnight ve Clair Obscur: Expedition 33 dikkat çekerken, ayrılacak oyunlar arasında ise Yakuza oyunları göze çarpıyor.
Nisan ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- South of Midnight - 8 Nisan
- Commandos: Origins - 9 Nisan
- Descenders Next - 9 Nisan
- Blue Prince - 10 Nisan
- Tempopo - 17 Nisan
- Clair Obscur: Expedition 33 - 24 Nisan
1 Nisan'da Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar
- Hot Wheels Unleashed 2
- Lil Gator Game
- MLB The Show 24
- Monster Hunter Rise
- Open Roads
- The Lamplighter's League
- Yakuza 0
- Yakuza Kiwami
- Yakuza Kiwami 2
- Yakuza: Like a Dragon
Peki siz Nisan ayını hangi oyunla geçirmeyi planlıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.