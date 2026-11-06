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Toplam Değeri 3.300 TL'den Fazla 7 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oldu

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Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

Toplam Değeri 3.300 TL'den Fazla 7 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

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Bugün ise 6-8 Kasım 2026 tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Bu hafta toplam değeri 3.300 TL’yi aşan 7 oyuna bedavaya ulaşabileceksiniz. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

İçerikten Görseller

Toplam Değeri 3.300 TL'den Fazla 7 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oldu
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Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz olan oyunlar

gorsel_20261106_091656

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
PAYDAY 3 569 TL
Nowhere Prophet 71,25 TL
BALL x PIT 330 TL
Deceive Inc. 56,25 TL
Age of Wonders 4 141,25 TL
IXION 98,75 TL
Anno 117: Pax Romana 2.059 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

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