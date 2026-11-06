Toplam Değeri 3.300 TL'den Fazla 7 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oldu

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.
Bugün ise 6-8 Kasım 2026 tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Bu hafta toplam değeri 3.300 TL’yi aşan 7 oyuna bedavaya ulaşabileceksiniz. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.
İçerikten Görseller
Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz olan oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Game Pass Gerekli mi?
|PAYDAY 3
|569 TL
|✅
|Nowhere Prophet
|71,25 TL
|✅
|BALL x PIT
|330 TL
|✅
|Deceive Inc.
|56,25 TL
|✅
|Age of Wonders 4
|141,25 TL
|✅
|IXION
|98,75 TL
|✅
|Anno 117: Pax Romana
|2.059 TL
|❌
Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?
Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.