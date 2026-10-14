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Microsoft, Oyun Dünyasına Yeni Teknolojileri ve Fikirleri Entegre Edecek Xbox Labs’i Duyurdu

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Microsoft, oyunlarda yapay zekâ destekli mod çağına ayak uydurmak ve yeni teknolojileri geliştirmek için Xbox Labs isimli yepyeni bir projeyi hayata geçirdi.

Microsoft, Oyun Dünyasına Yeni Teknolojileri ve Fikirleri Entegre Edecek Xbox Labs’i Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun dünyası son dönemde büyük bir dönüşüm yaşıyor. Klasik yapımlar yeni cihazlara port ederken veya iki farklı oyunun kodlarını tek bir deneyimde birleştirirken yapay zekâ modellerinden de faydalanılıyor. Call of Duty içerisinde kaykay yapılması ya da Halo'nun doğrudan bir web tarayıcısında çalıştırılması gibi deneysel projeler, oyun dünyasındaki sınırları hızla ortadan kaldırıyor.

Microsoft da bu yeni yapay zekâ destekli modlama çağını resmi olarak benimsediğini açıklayarak dikkat çekici bir adım attı. Şirket, mod topluluğundaki bu hızlı yükselişi incelemek ve ortaya çıkan yenilikçi fikirleri değerlendirmek amacıyla "Xbox Labs" adında yeni bir ekip kurdu.

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Microsoft, Oyun Dünyasına Yeni Teknolojileri ve Fikirleri Entegre Edecek Xbox Labs’i Duyurdu
xboxic

Yeni fikirleri oyuncuların deneyimleyebileceği ürünlere dönüştürecek

xboxic

Xbox CEO'su Asha Sharma'nın açıklamalarına göre Xbox Labs; oyun yapımcıları, mühendisler ve bilim insanlarından oluşan küçük bir ekipten meydana geliyor. Bu ekibin temel görevi, ortaya çıkan yeni teknolojileri hem oyuncuların hem de geliştiricilerin deneyimleyebileceği somut ürünlere dönüştürmek olarak tanımlanıyor. Sharma, sürecin tamamen açık bir şekilde yürütüleceğini ve başarının daha fazla insanın oynaması ile içerik üretmesiyle ölçüleceğini vurguladı.

Son haftalarda Windows PC sürümlerinin Apple cihazları üzerinde çalışacak şekilde dönüştürülmesi veya WebAssembly ile WebGPU teknolojileri kullanılarak tarayıcılara taşınması gibi birçok deney gerçekleştirildi. Günümüzde WebGPU teknolojisinin küresel tarayıcı desteği %90 seviyesine yaklaşmış durumda. Sharma, bu gelişmelerin yazılım ile donanım arasındaki bağ, üretim ile oyun arasındaki sınır ve oyunların keşfedilme biçimi gibi sektörün köklü varsayımlarını sarstığını ifade ediyor.

Mod geliştiricileri, Microsoft'un Xbox geriye dönük uyumluluk programı kapsamında yıllardır yürüttüğü eski oyunları modern donanımlarda çalıştırma işini, herhangi bir ticari model kısıtlamasına takılmadan gerçekleştiriyor. Sharma, yapay zekâ ajanlarının kod yazma, çalıştırma ve test etme süreçlerindeki başarısına dikkat çekerek, benzer dinamiklerin oyunlar için de geçerli olduğunu belirtti. Oyuncuların yılda 72 milyar saatten fazla Xbox oyunları oynadığı ve bu sürenin dünya çapında kod yazmaya harcanan sürenin yaklaşık beş katı olduğu ifade edildi.

Microsoft, Xbox Labs aracılığıyla elde edeceği araçları ve öğrenimleri tüm sektördeki geliştiricilerle paylaşmayı hedefliyor. Ancak modcuların telif hakkıyla korunan yapımları izinsiz şekilde dekompile edip dağıtması konusunda şirketin nasıl bir hukuki tavır takınacağı henüz netleşmiş değil. Şirket, izinsiz IP kullanımı hakkındaki yorum taleplerine bir yanıt vermedi.

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