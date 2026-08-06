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Xbox’a Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler Geliyor: İşte Tüm Detaylar

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Microsoft, Xbox konsollarına kullanıcıları çok sevindirecek özellikler ekleyeceğini açıkladı.

Xbox’a Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler Geliyor: İşte Tüm Detaylar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında en çok oyuncuya sahip oyun platformlarından biri olan Xbox, kötü bir dönemden geçse de kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Dün paylaşılan bir blog gönderisi de platforma birçok yenilik geldiğini gösterdi.

Xbox tarafından duyurulan ve ilk başta Xbox Insiders kullanıcıları için sunulacak bu özellikler, sesli sohbetler, bulut hizmeti, istek listeleri, Xbox başarıları gibi birçok farklı konuda yenilikler sunuyor.

İçerikten Görseller

Xbox’a Birbirinden Kullanışlı Yeni Özellikler Geliyor: İşte Tüm Detaylar
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clud
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Sesli sohbetler

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Oyuncuların en çok talep ettiği özelliklerden biri test ediliyor. Xbox Insiders kullanıcıları, artık ekran kaydı alırken kendi partilerindeki sesli sohbetlerini videoya dahil edebilecekler. Ses kaydının videoda yer alması tamamen izin odaklı çalışacak; her oyuncu kendi sesinin kaydedilip edilmeyeceğini kendisi seçecek.

Bunun yanı sıra bir grupta bulunmayan oyuncular da dilerlerse genel oyun içi sohbet seslerini de kayıtlarına ekleyebilecekler. Xbox sıkça yaşanan komik veya heyecanlı anların sadece görüntü olarak kalması içerik üreticileri ve arkadaş grupları için büyük bir eksiklik yaratıyordu. Bu güncellemeyle birlikte Microsoft, direkt Xbox üzerinden eksiksiz klip almanın önünü açmış oluyor.

Bulut, istek listesi

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Güncellemenin bir diğer önemli ayağı ise bulut kayıtlarının yönetimi üzerine. Xbox Insiders kullanıcıları için erişime açılan ve önümüzdeki hafta daha fazla oyuncuya dağıtılacak olan özellik sayesinde, desteklenen oyunlarda eski bulut kayıtları doğrudan konsol üzerinden geri yüklenebilecek. Bu özellik şu an için ilk olarak Forza Horizon 6 oyununda kullanılabiliyor.

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İstek listesi tarafında ise sınır tamamen esnetildi. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulan yeni düzenleme ile birlikte istek listesine artık 1.000 adede kadar oyun eklenebiliyor.

Başarılar

Son olarak başarı geçmişini görüntüleme arayüzü güncellendi. Varsayılan olarak sunulan "son oynananlar" görünümünün yanına; oyun adına, tamamlama yüzdesine, kazanılan puan miktarına veya açılan başarı sayısına göre sıralama imkânı eklendi. Tüm bu kriterler hem artan hem de azalan düzende listelenebiliyor.

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