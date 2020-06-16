Samsung, görüntü sabitlemede çığır açabilecek yeni bir kamera teknolojisi için patent aldı. Samsung'un yeni patenti, beşi hareketli sensöre sahip 6 kameralı bir akıllı telefon tasvir ediyor.

Akıllı telefon üreticileri her yeni nesilde kameralarındaki görüntü sensörlerini geliştirmeye ve kamera sayısını artırmaya devam ediyor. Samsung tarafından alınan yeni bir patent, arka tarafında biri periskop lens olan toplam 6 kameralı yeni bir akıllı telefon ortaya çıkardı.

Güney Koreli teknoloji devinin geçtiğimiz yılın aralık ayında başvurduğu patent, 11 Haziran'da WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) tarafından onaylandı ve yayınlandı. Samsung'un 6 sensörlü kamera sistemi başlı başına dikkat çekici olsa da, bu kamera modülünün en önemli özelliği, sensörlerden beşinin hareketli yapısıyla yön değiştirerek görüş açısını artırabilmesi.

Samsung'un yeni patenti, geniş açı lensli hareketli sensörler gösteriyor

Patent açıklamasına göre Samsung'un akıllı telefonu bir telefoto lensin yanı sıra 28 mm odak uzaklığına sahip 5 geniş açılı görüntü sensörü kullanıyor. Bu sensörler, dikdörtgen kamera kurulumunda alt alta üçlü şekilde diziliyor ve LED flaş alttaki üçlünün yanında yer alıyor. Normal modda, sensörler ileri yönde bakarken, "aktif modda" yatay veya dikey olarak hareket edebiliyor.

Hareket edebilen kameralar, sensörlerin daha geniş bir odak uzaklığına ulaşmasını sağlıyor ve telefonu hareket ettirmeden geniş açılı panoramik çekimler yapılmasına olanak sağlıyor. Hareketli kameraların panoramik bir görüntü üzerinde bulanık arka planlar sunan 'pano-bokeh efekti' de sunduğu söyleniyor. Hareketli sensör teknolojisi, daha iyi bir görüntü sunmak için 5 geniş açılı sensörün aynı anda çalışmasını sağlayabilir.

Samsung'un 6 kameralı cihazı, seri üretim için maliyetli olsa da çeşitli avantajlar sunuyor. Kamera modülü düşük ışık koşullarında daha iyi çekimler sağlarken, görüntüler daha yüksek dinamik aralığa sahip olabilir ve bokeh efekti ayrı ayrı bölgelere uygulanabilir. Diğer yandan cihazın hareketli sensörleri, açılır bir mekanizma gerektirebilir veya kamera modülünün daha kalın olmasına neden olabilir.

Samsung'un akıllı telefonu yakın gelecekte geliştirip piyasaya süreceği kesin değil. Sıra dışı kamera teknolojisi henüz patent olarak karşımıza çıktı, ancak gelecek nesil akıllı telefonlara yenilikçi bir bakış sunuyor.