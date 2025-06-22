Xiaomi, yepyeni bir Fransız tarzı Mijia buzdolabı tanıttı. Küçük mutfaklara uygun kompakt tasarıma sahip cihaz, sessiz çalışmadan 400 litre kapasiteye kadar birçok iddialı özellikle geliyor.

Her kategoriden ürünüyle tanıdığımız Xiaomi, ev eşyaları konusunda da dünyanın en önde gelen markalarından biri konumunda. Çinli teknoloji devi, şimdi ise gören herkesin evinde olmasını isteyeceği yepyeni bir buzdolabı tanıttı. Fransız tarzı bu buzdolabı, özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni Mijia buzdolabı, şık ve kompakt bir tasarıma sahip. Amacı daha küçük mutfağa sahip insanlara yardımcı olmak. Ancak küçük olmasına rağmen özelliklerinden ve kapasitesinden hiçbir ödün vermiyor. Bu yüzden de çok satma potansiyeli yüksek bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

400 litre kapasite, HyperOS, sessiz çalışma ve dahası

Buzdolabının yalnızca 60 cm'lik oldukça küçük bir gövdesi var. Derinliği ise 65,4 cm. Bu da küçük mutfaklarda kullanılabilecek bir model demek. Xiaomi, buzdolabında toz birikmesini azaltırken duvarlara veya tezgahlara yakın bir şekilde yerleştirilmesine olanak tanıyan bir sistem kullanmış.

Cihazın kapasitesi 400 litre olarak açıklandı. Bunun 216 litrelik bölümü normal buzdolabı için iken 134 litrelik bölümü ise dondurucu için. 1+2 çekmeceli düzen kullanan dondurucu kısmı, kuzu bacağı gibi büyük şeyleri herhangi bir kesme uygulamadan koyabileceğiniz kadar büyük. Bunlara ek olarak 50 litrelik bağımsız sıcaklık değişimi yapılabilen ayrı bir bölmesi de var. -1 ila 5 derece arası değişebilen bu bölüm, kozmetik, bebek maması veya başka belirli soğutma koşulları gerektiren sağlık odaklı ürünler için kullanılabiliyor.

Şirket ayrıca buzdolabı kısmında gümüş iyon antibakteriyel bir modül eklemiş. Bu modül de %99,99 sterilizasyon ve %99 koku giderme sağlıyormuş. Ayrıca her 12 saatte 6 kg’a kadar dondurma yapabilen hızlı dondurma özelliği, beş sıcaklık sensörü, tutarlı soğutma sağlayan çift invertör sistemi gibi özellikleri var.

HyperOS desteğiyle, Xiaomi uygulaması yoluyla uzaktan kontrol edilebilen buzdolabına bir de yapay zekâ desteği eklenmiş. Kullanıcılar Xiao AI asistanı yoluyla buzdolabı ile sesli etkileşime girebiliyor. Bunlara ek olarak LED dokunmatik kontroller, iç aydınlatma, ayarlanabilir raflar, 35 dB’lik çok düşük seste çalışma, 0,76 kWh elektrik tüketimi ve 10 yıl garanti gibi avantajları var. Çin’de satışa sunulan cihazın fiyatı ise 275 dolar olarak açıklandı. Diğer pazarlara gelip gelmeyeceği konusunda bilgi yok.