Ağustos 2024 dönemine ilişkin akıllı telefon satış verilerine göre Xiaomi, Apple'ı geride bırakmış durumda. Ancak bu durum, çok da şaşırtıcı değil.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, akıllı telefon sektörüyle ilgili dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma kapsamında Ağustos 2024'te en çok satan markaları inceleyen firma, Xiaomi'nin Apple'ı geride bıraktığını tespit etti.

Counterpoint Research tarafından yapılan araştırmaya göre Xiaomi'nin satış hacimleri, en son Ağustos 2021'de ciddi bir yükseliş yaşamış ve şirketi, en çok telefon satan ikinci marka pozisyonuna yerleştirmişti. Bu durum, 3 yıl sonra tekrar yaşanıyor. Bu arada; Xiaomi'nin 2024'ün ilk yarısında satışlarını en çok artıran marka olarak kayıtlara geçtiği bilgisini de aktaralım.

Peki bu nasıl oldu? Xiaomi, Apple'ı nasıl geçti?

Yukarıdaki tabloya dikkatlice bakarsanız Apple'ın her yıl yaz mevsiminde düşük satışlar yaptığını görürsünüz. Bu durum, 2024 yazında da yaşandı. Buna paralel olarak; Xiaomi satışlarının düzenli bir ivmeyle artış göstermesi, söz konusu durumun yaşanmasına yol açtı.

Ancak bu durum çok da şaşırtıcı değil. Neticede Apple, yepyeni iPhone'larını genelde eylül ayı içerisinde duyuruyor. Markanın satışları da buna paralel olarak yükseliyor ve yeni model yaklaştıkça da satışlar düşüyor. Tabii tüm bunlar yaşanırken Samsung'un genelde zirvede olduğu bilgisini de paylaşmakta fayda var. Apple, zaman zaman Samsung'u geçiyor olsa da bu durum kalıcı olamıyor.