Huawei ile piyasaya resmen giriş yapan üçe katlanabilir telefonlara Xiaomi'den de bir ürün eklenecek. Yeni ortaya çıkan bir patent, cihazın tasarımı hakkında bir fikir edinmemizi sağlıyor.

Huawei, geçtiğimiz günlerde akıllı telefon sektöründe bir ilke imza atmış ve Mate XT ismi verilen üçe katlanabilir telefonunu tanıtmıştı. Bu cihaz, 10,2 inçlik devasa bir üçlü ekranla gelirken 3.390 dolara kadar çıkan acayip yüksek bir fiyat etiketine sahipti.

Tabii ki üçe katlanabilir telefon çıkaran tek şirket Huawei olmayacak. Birçok firma, ilerleyen dönemlerde popülerleşmesi beklenen bu cihazlar üzerinde çalışıyor. En büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Xiaomi de bunlardan biri. Şimdi ise şirketin üçe katlanan telefonuyla ilgili bilgiler geldi.

Xiaomi'nin katlanabilir telefonu, Huawei Mate XT'ye benzeyecek

Son birkaç aydır Xiaomi’nin şubatta düzenlenecek MWC 2025’te ilk 3’e katlanabilir telefonunu tanıtacağı söyleniyordu. Yeni ortaya çıkan bir patent ise bunun gerçekleşebileceğini ve telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne serdi.

Aralık 2022’de alınan patent, tıpkı Huawei Mate XT'in tasarımına benzer üç ekranlı bir telefonu içeriyor. Cihaz, hem tek hem çift hem de 3 ekranla kullanılabiliyor. Aralarında nasıl bir fark olacak diye bakarsak Xiaomi’nin cihazının kamera adası çok daha küçük. Huawei’de kocaman bir ada vardı. Xiaomi’de ise yatay konumlandırılmış bir kamera kurulumu göreceğiz.

*Şu ana kadar ulaşılan bilgilerle oluşturulan konsept tasarım. (91Mobiles)

Bunun nedeni, muhtemelen cihazı daha ince yapmaya çalışmak. Ne de olsa üçe katlanan bir telefon, ister istemez ciddi kalınlıklara ulaşabiliyor. Bu yüzden de her bir bileşende küçülmelere gitmek gerekiyor.

Xiaomi’nin katlanabilir telefonuyla ilgili daha önce çıkan bilgilerde “Mix” serisine dahil olacağı söylenmişti. Yeni Mix Fold mu olacağı yoksa tamamen ayrı bir model mi olacağı belli değil. Hakkında maalesef bildiklerimiz bu kadar. Yeni detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Dünyanın ilk üçe katlanabilen telefonu Huawei Mate XT'nin özellikleri için