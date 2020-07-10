Xiaomi’nin Dev Kameralı Akıllı Telefon Patenti Ortaya Çıktı

Bugüne kadar pek çok farklı akıllı telefon tasarımıyla karşımıza çıkan Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin yeni bir patenti daha keşfedildi. Patentte yer alan akıllı telefon özellikle ekran ve kamera tasarımıyla ilgi çekti.

Hayatımızın her alanına girmeyi başaran Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugüne kadar aldığı patentlerle akıllı telefon sektöründe ses getirmeyi başarmıştı. Şirketin patentlerinde yer alan birçok telefon, sıra dışı tasarımlarıyla ‘keşke gerçek olsa’ dememize de neden olmuştu.

İşte bugün Xiaomi’’nin yeni bir patenti daha keşfedildi. TechiesBlog tarafından keşfedilen patentte Xiaomi’nin telefonu tamamen kaplayan ekran tasarımına olan düşkünlüğü yeniden yer aldı. Ancak patentteki akıllı telefonun en büyük özelliği kocaman bir kameraya ev sahipliği yapıyor olmasıydı.

Xiaomi'nin dev kameralı telefon patenti:

Keşfedilen patentte yer alan akıllı telefon, daha önce Xiaomi’nin Mi Mix Alpha modelinde gördüğümüz gibi telefonu hem önden hem arkadan tamamen saran bir ekrana sahip. Ancak telefonun arka kısmındaki ekran cihazın hemen hemen yarısını kaplıyor. Geriye kalan kısımdaysa cihazın kamerası bulunuyor.

Fakat patentteki modelde yer alan kamera, günümüz kamera ve kamera kurulumlarına göre oldukça değişik bir tasarıma sahip. Xiaomi, bu akıllı telefona kocaman yegâne bir kamera koymayı uygun görmüş. Xiaomi’nin cihaza koyduğu bu kameranın da kendine has ufak tefek numaraları var elbette.

Patentte yer alan görsellere göre Xiaomi’nin telefonunda bulunan dev kamera, kompakt kameraların lensleri gibi dışa doğru uzayabiliyor. Bu lens gerçek hayata geçecek olursa Xiaomi, uzun süredir var olan yakınlaştırma savaşlarına da ayrı bir boyut kazandıracak gibi duruyor.

Tabii telefonda böylesine bir ekran ve kameranın bulunması cihazın dayanıklılığı konusunda da ciddi sorular akla getiriyor. Yine de bu telefonun yalnızca bir patentte yer aldığını unutmamak gerekiyor. Yani Xiaomi, bu telefonu ya da telefonun tasarım özelliklerini taşıyan farklı bir modeli piyasaya sürebilir de sürmeyebilir de.