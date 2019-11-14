Xiaomi'nin E-Kitap Okuyucusunun Çıkış Tarihi Belli Oldu

Xiaomi, ilk e-kitap okuyucusunu 20 Kasım'da piyasaya sunacak. Ürünün çizimi , okuyucunun ilgi çekici bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

Amazon Kindle, yakın zamandaki en popüler ve en çok tercih edilen e-kitap okuyucu olsa da Barnes and Noble Nook ve Kobo gibi başka büyük isimler de mevcut. Bu kervana şimdi de 20 Kasım'da ilk e-ink elektronik kitap okuyucusunu çıkaracak olan Xiaomi katılıyor.

Duyuru bugün Çin'in sosyal medyası olan Weibo'da, resmi Mijia hesabı tarafından yapıldı. Gönderiye göre Xiaomi eReader'ı da diğer bazı ürünlerinde olduğu gibi kitle fonlaması aracılığıyla hayata geçirecek.

eReader üzerindeki çizimlerden görülebildiği üzere ekranın etrafında kalın çerçeveler bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra cihazın üst kısmında bir adet düğme olduğu da kolaylıkla görülebiliyor. Nook ve Kobo eReader’larının aksine cihazın çerçevelerinin kenarlarında herhangi bir düğme bulunmuyor. Bu da cihazdaki kontrollerin hepsinin ekran üzerinden yapılacağı anlamına geliyor.

Xiaomi'nin kendi e-kitap kütüphanesini mi oluşturacağı, yoksa halihazırda bulunan bir kütüphaneyle ortaklık mı kuracağı şu an için bilinmiyor. Şu an için bilinmeyenler arasında bulunan bir diğer noktaysa e-kitap okuyucusunun sesli kitapları destekleyip desteklemeyeceği konusu. Tabii ki sesli kitap desteğinin e-kitap okuyucusuna gelmesi durumunda bir kulaklık girişi ya da Bluetooth bağlantısının cihazda olacağını da söyleyebiliriz.

Xiaomi eReader'da olmasını umduğumuz bir diğer özellik de havuz, kumsal, lavabo gibi elektronik cihazlar için tehlikeli alanlarda güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için katı ve sıvı korumasına (IP) sahip olması. Bütün bu öngörülen özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, Xiaomi yeni e-kitap okuyucusuyla bu sektörde adını duyuracak gibi görünüyor. Fiyat konusunda şu an için bir tahmin bulunmasa da Xiaomi'nin diğer kitle fonlamasıyla ortaya çıkmış ürünleri gibi bu cihazın da uygun bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.