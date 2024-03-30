Xiaomi MIX Flip ismiyle gelmesini beklediğimiz cihaz, hem içiyle hem dışıyla üst segment olacağını belli ediyor.

Ülkemize girdiği ilk dönemden itibaren fiyat / performans oranı yüksek cihazlar sunmuş ve bu sayede kullanıcıların beğenisini kazanmış olan Xiaomi, aynı zamanda amiral gemilerini de piyasaya çıkarmaya devam ediyor. Fakat tırnak makası bile üreten Xiaomi’nin kataloğunda yer almayan, ama kullanıcıların markadan beklediği bir cihaz var: Galaxy Z Flip rakibi bir katlanabilir telefon.

Dikey katlanabilir olan bu modelin tasarımına, geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan çizimler sayesinde kabaca aşinayız. Fakat Weibo’da digital chat station hesabı; telefonun tasarımına, batarya kapasitesine ve kasasına yönelik açıklamalar yaptı. Galaxy Z Flip5’e dişli bir rakip olması beklenen Xiaomi modeli, söylentiler doğruysa yakın zamanda tanıtılabilir.

“İnce çerçevelere ve 67W hızlı şarj desteğine sahip olacak.”

Kasım ayında çıkan cihaz görseli

Digital Chat Station tarafından yapılan paylaşımda çerçevelerin inceliğine ve buradan elde edilecek alana değiniliyor. Paylaşıma göre Xiaomi MIX Flip diye isimlendirilmesi beklenen cihazımız, arkada ikili kamera dizilimine sahip olacak. Batarya tarafında 4.800 veya 4.900 mAh kapasite bekleniyor. Bu batarya da 67W hızlı şarj desteğine sahip olacak. İşin güzel yanı ise şarj adaptörü, cihazla birlikte gelecek.

Snapdragon 8 Gen 3 gibi modern bir işlemciden gücünü alacak olan MIX Flip, sadece bu özellikleriyle bile güçlü bir amiral gemisi olacağını belli ediyor. Çıkış tarihine ve fiyatına yönelik bir bilgi henüz ortalıkta yok. Fakat bir numaralı rakibi olan Galaxy Z Flip5’in resmî Samsung mağazasında 42.999 TL’den satıldığını belirtelim. Sizce Xiaomi modelinin fiyatı ne kadar olacak?

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