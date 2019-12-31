Xiaomi Mi 10 Serisinin Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları Mi 10 ve Mi 10 Pro’nun teknik özellikleri ve fiyatları sızdırıldı. Kullanıcıları mest edecek özelliklerle gelecek olan yeni Mi 10 serisi, piyasasının devlerine kafa tutacak gibi görünüyor.

Qualcomm’un geçtiğimiz ay Hawaii'de gerçekleştirdiği Tech Summit etkinliğinde Xiaomi'nin gelecek amiral gemisi akıllı telefonları Mi 10 ve Mi 10 Pro’nun Snapdragon 865 mobil platformunu kullanacağını öğrenmiştik. Cihazların tanıtılmasına daha birkaç ay bulunuyor; ancak özellikleriyle ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya başladı bile.

Gizmochina'ya göre sızıntı konusunda başarılı bir sicile sahip olan Çinli bir blog yazarı, Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro’nun teknik özelliklerini ve fiyatlarını paylaştı. Öncelikle Mi 10’un kullanıcılara neler sunacağından bahsedelim, ardından Mi 10 Pro ile devam edelim.

Xiaomi Mi 10 özellikleri ve fiyatı:

Sızıntıya göre Xiaomi Mi 10, 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç OLED ekran ile gelecek. Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alan akıllı telefon, 12GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama alanı sunacak. Sony IMX686 ana sensör, 20MP ultra geniş sensör, 12MP telefoto sensör ve 5MP makro lens olmak üzere dörtlü kamera kurulumu ile donatılan Xiaomi Mi 10, 30x dijital zoom özelliğine sahip olacak.

Son olarak, cihazda 40W hızlı kablolu şarj ve 30W hızlı kablosuz şarj desteği bulunan 4.500mAh’lık bir batarya yer alması bekleniyor. Mi 10'un üç çeşit versiyonunun olması bekleniyor: 8GB/128GB, 8GB/256GB ve 12GB/256GB. Sızıntıya göre, 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip en yüksek varyantın fiyatı, 3999 yuanın (yaklaşık 573 dolar/3.409 TL) altında olacak.

Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri ve fiyatı:

Şimdi de Xiaomi Mi 10 serisinin büyük abisi Pro’nun özelliklerine ve fiyatına bakalım. Öncelikle sızıntıda, Mi 10 Pro'nun ekran boyutu hakkında herhangi bir bilginin yer almadığını söyleyelim. Bu yüzden Mi 10 gibi 6,5 inç OLED ekrana sahip olabilir.

Cihazın kalbinde Snapdragon 865 yonga seti bulunuyor. 12GB RAM ve 512GB'a kadar depolama alanı sunan Xiaomi Mi 10 Pro, 108MP + 48MP + 12MP + 8MP dörtlü arka kamera ile gelecek. Batarya tarafında 66W hızlı kablolu şarj ve 40W hızlı kablosuz şarj desteğine sahip 4.500mAh pil görmeyi bekliyoruz.

Mi 10 Pro'nun da üç çeşidi olması bekleniyor: 12GB/128GB, 12GB/256GB ve 12GB/512GB. Sızıntı ayrıca tüm varyantlar için Mi 10 Pro’nun fiyatını da gözler önüne seriyor. Buna göre, Mi 10 Pro'nun 12GB/128GB varyantı 3799 yuan (yaklaşık 555 dolar/3.241 TL), 12GB/256GB varyantı 4099 yuan (yaklaşık 587 dolar/3.497 TL) ve 12GB/512GB varyantı ise 4499 yuan (yaklaşık 645 dolar/3.838 TL) olarak fiyatlandırılacak.