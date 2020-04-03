Xiaomi, yeni kablosuz kulaklığı Mi Air 2s'i Çin'de düzenlediği bir lansmanla duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Mi Air 2s, MIUI ile tam bir uyum içerisinde çalışıyor. Ayrıca Xiaomi, yeni kablosuz kulaklıklarının yeni bir ses iletim teknolojisine sahip olduğunu söylüyor.

Son dönemlerin popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi olan Xiaomi, tüketicilere sunduğu akıllı telefonların yanı sıra aksesuarlarıyla da ön plana çıkıyor. Şirket bu bağlamda çok sayıda kablosuz kulaklık modeli ile karşımıza çıktı. Şimdi yeni bir kablosuz kulaklık modeli daha duyuran şirket, Mi Air 2s'i bugün itibarıyla Çinli tüketicilerin hizmetine sundu.

Xiaomi, Mi Air 2s'i performans açısından ciddi anlamda güçlendirmiş gibi görünüyor. Çünkü şirket, yeni kablosuz kulaklıklarında güçlü bir çift çekirdekli işlemci kullanıyor ve yeni bir ses iletim teknolojisi kullanmaya başladığını ifade ediyor. Bu ses iletim teknolojisi, Mi Air 2s'in sol ve sağ kulaklıklarındaki ses akışını daha kararlı bir hale getiriyor.

Xiaomi'nin yeni kablosuz kulaklık modeli, şirketin akıllı telefon modellerinde bulunan MIUI isimli arayüzü ile de optimize edilmiş durumda. LHDC Bluetooth kod çözme özelliğine sahip olan kulaklıklar, böylelikle tüketiciler için çok daha iyi bir deneyim sunacak. Ayrıca Mi Air 2s, düşük gecikme moduna sahip. Bu mod, video oynatılırken ses ile görüntünün senkronizasyonunu gerçekleştiriyor ve ses gecikmesini minimalize ediyor.

Xiaomi Mi Air 2s, şirketin sesli asistanı olan XiaoAI desteğine de sahip. Basit bir ses komutu ya da ufak br dokunuşla aktif edilebilen bu özellik, tüketicilerin XiaoAI'ye komut vermelerine imkan tanıyor. Ayrıca Xiaomi, yeni kablosuz kulaklıklarının gürültü azaltma teknolojisine sahip olduğunu söylüyor. Bu teknoloji, aktif gürültü engelleme desteği kadar işlevsel olmasa da özellikle de aramalar sırasında ses kalitesini iyileştiriyor.

Xiaomi Mi Air 2s, tek bir şarj ile 5 saat kesintisiz kullanılabiliyor. Ayrıca kulaklıkların kutusuyla birlikte sunduğu toplam kullanım süresi 24 saati buluyor. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Mi Air 2s'in fiyatı 56 dolar, (yaklaşık 370 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Şirket, yeni kablosuz kulaklıklarının bugün itibarıyla Çin'deki tüketiciler tarafından satın alınabileceğini söylüyor. Ancak Mi Air 2s'in global pazarlara ve doğal olarak Türkiye'ye ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.