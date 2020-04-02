Xiaomi Mi Band 5'in Çıkış Tarihine İşaret Eden Açıklama

Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği olacak olan Mi Band 5 yarın tanıtılabilir. Mi Band 5, NFC özelliğiyle ve yeni ekranıyla bekleyenleri heyecanlandırıyor. Xiaomi'nin alt markası Mijia Weibo üzerinden yaptığı açıklamada yeni cihazların tanıtılacağını açıkladı ancak isim vermedi.

Xiaomi'nin alt markası olan Mijia, yarın yeni ürünlerini tanıtacağı bir etkinlik düzenliyor ve bu etkinlikte Xiaomi'nin Mi Band serisine bir yeni versiyon daha eklenebilir. Xiaomi Smart Inn Konferansı, yarın yerel saatle 14.00'da yapılacak. Mi Band 5'in 1,2 inç OLED renkli ekrana ve temassız ödemeler için NFC'ye sahip olacağı düşünülüyor. Şu ana kadar, sadece Çin'deki Mi Band'lerde NFC özelliği bulunuyordu. Güncellenmiş ekran ve NFC özelliği dışında Mi Band 5 hakkında bildiğimiz pek fazla bir şey olduğu söylenemez.

Mijia, yeni cihazların geleceğini Weibo'dan doğruladı

Mijia Weibo üzerinden yaptığı açıklamada ''İnsanlar her yerde mutlu! IDC'nin 2014-2019 arası Global Giyilebilir Akıllı Cihaz Pazar Raporuna göre, Xiaomi'nin toplam giyilebilir cihaz teslimatı 100 milyon sınırını aştı! Aynı zamanda, giyilebilirlerden yeni arkadaşlarımız sizlerle 3 Nisan saat 14.00'da olacak olan Xiaomi Smart Inn canlı yayınında tanışacak. Bunun için sabırsızlanıyor musunuz? Yeni arkadaşların ne olduğunu tahmin edin?'' şeklinde yazdı.

Mi Band 5 hakkında çok fazla detay olmasa da Mi Band 4'ün üst seviyesinde olduğu için özelliklerinin en az Mi Band 4 kadar güçlü olacağını söyleyebiliriz. Bilindiği üzere, Mi Band 4 2 saatlik bir şarjla 20 güne kadar kullanım sağlayan 135 mAh Li-PO bataryaya ve Bluetooth 5.0 bağlantı desteğine sahipti. 22,1 gram ağırlığında olan cihazın kutusundan 1 adet Termoplastik Elastomer Silikon Kayış, Mi Band, şarj kablosu ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Söylentilere göre, Mi Band 5, Çin'de 25 dolardan (vergiler hariç 165) satışa sunulacak. Alışıldığı gibi, cihaz diğer pazarlara daha sonra ulaşacak.