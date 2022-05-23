Google, Şubat ayında Google Asistan’ın Samsung Galaxy Watch 4’e geleceğini duyurmuştu. Bugünden itibaren Galaxy Watch 4 kullanıcıları, Google Asistan’ı Play Store üzerinden indirip kullanabilecekler.

Apple’ın Siri sanal asistanı, her ne kadar piyasadaki en iyi sanal asistan olsa da geçtiğimiz yıllar boyu ciddi rakipler gelmeye başladı. Bunlardan biri de tabii ki Google Asistan. Apple’ın Siri’si, her Apple cihazında olmasıyla diğer sanal asistanlardan öndeydi ancak Google Asistan bu durumu ekarte edecek bir hamle yapıyor.

Google Asistan, geçtiğimiz Şubat ayında Samsung’un son akıllı saati Galaxy Watch 4’e geleceğini görüntüler ile birlikte duyurmuştu. Şimdi ise resmen Google Asistan, uzun bir süre kullanıcıların talep etmesinin ardından Samsung Galaxy Watch 4’e geldi.

Galaxy Watch 4 kullanıcıları bugünden itibaren Google Asistan’ı kullanabilecekler

Galaxy Watch 4 sahipleri, Samsung Galaxy Watch 4 geçen yıl Samsung’un çok da rağbet görmeyen sanal asistanı Bixby ile piyasaya sunduğundan beri Google Asistan'ı bekliyor ve bugün resmen Google Asistan, Galaxy Watch 4’e geldi.

Galaxy Watch 4’e gelen Google Asistan’ın tasarımı, Pixel cihazlardaki tasarıma sahip. "Hey Google" komutu ile asistanı başlatınca siyah arka plan ve ses girişine tepki veren dört renkli ışık çubuğuna sahip tam ekran bir kullanıcı arayüzü açılıyor.

Google Asistan logosu "Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?" yazısıyla birlikte beliriyor ve zaman göstergesi de üstte kavisli bir şekilde görünüyor, oldukça şık ve sade bir tasarım.

Google, Galaxy Watch 4’e gelen Google Asistan sürümünde daha hızlı yanıt süreleri sunduğunu açıkladı. Verebileceğiniz komutlar arasında klasik komutların dışında takviminizde sırada ne olduğunu sormak, zamanlayıcı ayarlamak ve müzik çalmak gibi eylemler de bulunuyor.

Bugünden itibaren Galaxy Watch 4 kullanıcıları, cihazlarına Google Asistan'ı indirerek hızlı, daha doğal sesli etkileşimlere, sorulara hızlı yanıtlara ve hareket halindeyken yardıma erişebilecekler. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.