Xiaomi yeni güvenlik kameraları Mi Smart Camera PTZ ve PTZ Pro'yu tanıttı. Yeni 360 derece güvenlik kameraları, düşük ışıkta gece modu çekim ve 2K video kaydını destekliyor.

Xiaomi, Mi Fan Festival 2020 kapsamında düzenlediği etkinlikle yeni ürünlerini tanıtıyor. Çinli teknoloji devinin etkinlikte tanıttığı yeni ürünler arasında güvenlik amaçlı kullanılabilen Mi Smart PTZ kameralar da var.

İki yeni kamera, Mi Smart Camera PTZ ve PTZ Pro olmak üzere iki farklı varyantla geliyor. Kameralar, Çinli üreticinin akıllı ev çözümlerinin bir parçası ve evlerde güvenlik kamerası olarak kullanılabilecek.

Xiaomi Mi Smart Camera PTZ

Mi Smart Camera PTZ, 3 MP f/1.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera içeriyor. Cihaz, düşük ışıkta tam renkli video kaydını destekliyor. Ayrıca 2K çözünürlükte kayıt yapabiliyor. Bu sayede daha ayrıntılı ve daha yüksek doğrulukta görüntüler yakalayabiliyor. Mi Smart Camera PTZ, 6P lense sahip ve 360 derece görüş alanı sunuyor.

Xiaomi Mi Smart Camera PTZ Pro

Mi Smart Camera PTZ Pro ise serinin üst düzey kamerası. Pro versiyon, daha fazla Bluetooth ağ geçidi işlevine sahip olmasının yanı sıra çift bantlı Wi-Fi'yi (2.4GHz + 5GHz) destekliyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli insan algılama özelliğine sahip 3 MP kamera ve panorama taraması ile 360 derece görüş alanı sunuyor.

Standart Mi Smart Camera PTZ'in fiyatı 28 dolar, Pro versiyonun fiyatı ise 35 dolar olarak açıklandı. Güvenlik kameraları şu anda Xiaomi'nin Çin'deki resmi web sitesinde ön siparişe açıldı.