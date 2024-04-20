Xiaomi, Mijia markası altında bu kez yeni bir buzdolabı üretti. Etkileyici teknolojilerle donatılan buzdolabı, bir buzdolabına olan bakışınızı değiştirecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı ev ürünlerine yeni bir cihaz daha ekledi. Şirket bu kez, Mijia markası altında yeni bir buzdolabı üretti. Akıllı özelliklerle donatılan bu buzdolabı, bu ürünlere bakış açınızı değiştirmeyi başaracak gibi görünüyor.

439 litrelik hacme sahip olan buzdolabı, 260 litrelik buzdolabı bölmesine, 154 litrelik dondurucu bölmesine sahip. Bunların tam ortasında da 25 litrelik bir bölme daha bulunuyor. Bu bölme, ihtiyaçlar doğrultusunda dondurucu veya buzdolabı olarak kullanılabiliyor.

Karşınızda Xiaomi'nin yeni buzdolabı

Bir dizi özel teknolojiyle donatılan Mijia buzdolabı hem hızlı soğutma hem de bakteri çoğalmasını engelleme özelliklerine sahip. Gıdalar için en uygun nem oranını koruyabilen buzdolabı, bu sayede gıdanın bozulmasının önüne geçiyor. Ayrıca buzdolabındaki bir modül, koku oluşumunu engelliyor.

7 kilogramlık gıdayı sadece 12 saatte dondurabilme kapasitesine sahip olan buzdolabı, günlük 0,78 kWh enerji tüketimi ile faturaların da dostu olacak gibi görünüyor. Xiaomi'nin, yeni buzdolabı için 10 yıl kompresör garantisi sunduğunu da belirtelim. Bu buzdolabının Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.