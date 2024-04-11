Xiaomi, akıllı ev ürünlerine bu kez de bir şofben ekledi. Mijia markası altında piyasaya sürülen ürün, dikkat çekici özelliklerle donatıldı. Üstelik fiyatı da hiç fena değil.

Son dönemlerde akıllı ev ürünleri kategorisindeki ürün gamını genişletmeye çalışan Xiaomi, bu kez de bir şofben üretti. Dikkat çekici özelliklerle donatılan şofben, şık tasarımı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Xiaomi'nin Mijia markası altında piyasaya sürdüğü şofben, gerçekten akıllı bir ürün. 60 litre su kapasiteli bir tanka sahip olan cihaz, sahip olduğu hızlı su ısıtma özelliği sayesinde etkileyici bir deneyim sunacak. 2200W ila 3300W güç seçenekleri aralığında kullanılabilen ürün, HyperOS Connect uygulaması ile uzaktan kontrol edilebilecek. Yani siz duşa hazırlanırken suyunuz ısınmış olacak.

Xiaomi'nin şofbeni böyle görünüyor

Xiaomi'nin yeni şofbeni, büyük aileler için de uygun bir model. Şirkete göre sıcak su, 90 dakikaya kadar kesintisiz kullanılabilecek şekilde dizayn edildi. Ayrıca bu şofben, antibakteriyel malzemeden üretilen bir çıkış borusuna sahip. Xiaomi'ye göre bu sistem, bakterilerin yüzde 99,99 oranında yok edilmesini, kullanıcının daima temiz suya ulaşmasını sağlıyor. Xiaomi'nin "ömür boyu değiştirmeden kullanılabilir" dediği şofben, 5 yıl genel garanti, 8 yıl da su tankı garantisi sunuyor.

Xiaomi'nin Çin pazarında ön siparişe açtığı şofbeni, 150 dolar karşılığında satın alınabilecek. Şirketin bu ürünü Türkiye'ye getirip getirmeyeceği şimdilik belli değil.

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