Xiaomi, 1 kg yıkama ve 0.5 kg kurutma kapasitesine sahip Mijia Mini Çamaşır Makinesi'ni tanıttı. Yüksek sıcaklıkta buhar sterilizasyonu özelliği sunuyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mijia markası altında yeni bir ev aleti olan Mijia Mini Çamaşır Makinesi'ni tanıttı. Kompakt tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken bu ürün resmi olarak duyuruldu.

XHQG10MJ402 model numarasına sahip Mijia Mini Çamaşır Makinesi, detaylı bakım için ideal kompakt bir tasarıma sahip. 1 kg yıkama kapasitesi ve 0.5 kg kurutma kapasitesi ile küçük ve sık yükler için ideal olan bu makine, 800 devir/dakika sıkma hızıyla verimli nem giderimi sağlıyor.

Mijia Mini Çamaşır Makinesi özellikleri

2 kg net ağırlığı ve 25 kg brüt ağırlığı ile oldukça hafif olup dar alanlara kolayca yerleştirilebilir. Makine 328 mm genişlik, 452 mm derinlik ve 461 mm yükseklik ölçülerine sahip olup, 750W güç tüketiyor.

Yüksek sıcaklıkta buhar sterilizasyon döngüsü ile 95°C'de yaygın patojenleri yok eden ve giysileri tıbbi standartlarda sterilize eden yenilikçi bir özelliği bulunuyor. Akıllı deterjan dağıtım sistemi ise yük ağırlığını otomatik olarak algılayıp deterjan miktarını ayarlayarak kalıntıyı azaltıyor ve temizliği artırıyor.

Mijia Mini Çamaşır Makinesi, hassas kumaşlar için nazik kurutma seçeneği sunuyor ve farklı malzemeler için özel yıkama programları barındırıyor. Mi Home uygulaması üzerinden uzaktan kontrol ve XiaoAi sesli komutları destekleyen makine, OTA çevrimiçi güncellemeleri ile işlevselliğini sürekli olarak iyileştiriyor. Ayrıca, tambur ışığı ve çocuk güvenlik kilidi gibi ek özellikler de mevcut.