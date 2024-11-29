Xiaomi, ilk elektrikli SUV modeli SU7'den sonra şimdi de MX11 kod adlı yeni SUV modelini 2025'in başlarında tanıtmayı planlıyor.

Xiaomi, elektrikli araç piyasasındaki başarısının ardından yeni bir SUV modeli tanıtmaya hazırlanıyor. İlk elektrikli modeli SU7 ile büyük ilgi gören Xiaomi, şimdi de ikinci modelini çıkarmayı planlıyor.

Xiaomi'nin yeni modeli, şu anda MX11 kod adıyla biliniyor ve 2025 yılının Şubat veya Mart aylarında tanıtılması bekleniyor.

Yeni modelden beklenen özellikler

Yerel ve uluslararası kaynaklara göre bu yeni model, coupe-SUV tasarımına sahip olacak ve yılın ilk yarısında yollarda görülecek. Yeni SUV modeliyle birlikte, Xiaomi'nin elektrikli araç segmentinde model yelpazesini genişletmesi amaçlanıyor.

Yeni SUV modelinin, SU7 Ultra'nın performans versiyonuna benzer bir Ultra versiyonuna sahip olması muhtemel. SU7 Ultra, CATARC Yan Cheng Otomotiv Test Pistinde 360 km/s hız rekoruna imza atmıştı. Yeni SUV modelinin de yüksek performans ve uygun fiyat politikasıyla pazarda yer alması bekleniyor.

Yeni modelin 6/7 koltuklu büyük bir SUV olacağı ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin yanı sıra "menzil uzatıcı hibrit" motor seçeneği sunacağı tahmin ediliyor. Yeni SUV modelinin adının N3 olması bekleniyor. Xiaomi'nin yeni SUV modeli, şimdiden büyük bir merak uyandırdı diyebiliriz.