Xiaomi'nin 144 MP Kameralı Telefon Geliştirdiği İddiası

Xiaomi'ye yakın bir kaynağa göre şirket, 144 MP kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. İddialara göre şirket, Mi CC 10 Pro ya da Mi 10S Pro modelinde bu kameraları kullanmaya başlayacak.

Çok da eski bir geçmişe sahip olmamasına rağmen yaptığı çalışmalarla akıllı telefon sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olmayı başaran Xiaomi, akıllı telefon sektörünü doğrudan etkileyecek teknolojilerin altına imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde 108 MP çözünürlüğündeki kameralarıyla ön plana çıkan şirket, şimdi ise kamera çözünürlüğünü daha da yukarı çıkarmaya çalışacak.

Hindistan'ın teknoloji gurularından olan Sudhanshu, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Sudhanshu, Xiaomi'nin 144 MP çözünürlüğünde bir kamera üzerinde çalıştığını ve şirketin, bu kamerayı yaklaşmakta olan bir akıllı telefonunda kullanacağını iddia etti.

Sudhanshu, Xiaomi'nin 144 MP'lik kamerasını kullanacağı telefon modeliyle ilgili bir de bir tahminde bulunuyor. Buna göre Çinli teknoloji devi, akıllı telefon sektöründe yeni bir sayfa açacak olan yeni kamera sensörünü Mi 10S Pro ya da Mi CC10 Pro modellerinden bir tanesinde kullanacak. Xiaomi'nin hem Mi 10 hem de Mi CC 9 modellerinde 108 MP'lik kamera bulunduğunu göz önünde bulundurursak, her iki model de fazlasıyla güçlü seçenekler gibi görünüyor.

İddialar, Xiaomi'nin yeni bir şeyler üzerinde çalıştığını ve ilerleyen dönemlerde bu yeniliklerle tanışma imkanımızın olabileceğini ortaya koyuyor. Ancak en azından şimdilik, bu iddianın asılsız olabileceğini unutmamak gerekiyor.