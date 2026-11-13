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Xiaomi'nin Yeni Redmi Note Serisinde Neler Olacak? 10.000 mAh Batarya İddiası Gündemde

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Redmi Note 18 serisine ait olduğu belirtilen bir telefon, Çin’deki sertifika kayıtlarında 67W kablolu hızlı şarj desteğiyle görüldü. Serinin en üst modeli Pro Max için de 10.000 mAh batarya iddiası var.

Xiaomi'nin Yeni Redmi Note Serisinde Neler Olacak? 10.000 mAh Batarya İddiası Gündemde
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Xiaomi’nin önceki seriyi tanıtmasının üzerinden birkaç ay geçmişken Redmi Note 18’e ait olduğu belirtilen bir cihaz, Çin’in 3C kayıtlarında ortaya çıktı. 3C, diğer adıyla CCC, Çin’de belirli ürünlerin satışa sunulmadan önce güvenlik şartlarını karşıladığını gösteren zorunlu bir sertifika sistemi. Telefonların şarj adaptörleri de bu kapsama giriyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’ın paylaştığı belgelerde, M841EE model numaralı cihaz için 67W kablolu hızlı şarj desteği görülüyor. M841EE, telefonun satışta kullanılacak adı değil, kayıtlardaki kimlik numarası. Kayıtta ürünün adı yazmadığı için Redmi Note 18 serisine ait olduğu bilgisi şimdilik bir tahmin.

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Xiaomi'nin Yeni Redmi Note Serisinde Neler Olacak? 10.000 mAh Batarya İddiası Gündemde
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67W Şarj Desteği Hangi Modelde Olacak?

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M841EE’nin, seriye ait olduğu belirtilen ve sertifika onayı alan üç cihazdan biri olduğu söyleniyor. Önceki nesilde Redmi Note 17 Pro’nun da 67W kablolu şarj sunması, bu kaydın yeni Pro modeline ait olabileceğini düşündürüyor.

67W, telefonun desteklediği şarj gücünü gösteriyor. Ancak bu bilgi tek bir cihazın kaydından geliyor; serinin diğer modelleri için aynı şeyi söyleyemiyoruz.

Pro Max İçin 10.000 mAh Batarya Konuşuluyor

Batarya sızıntısı ise serinin en üst donanımlı modeli Redmi Note 18 Pro Max hakkında. İddiaya göre bu telefonda 10.000 mAh kapasiteli bir batarya kullanılacak. Buradaki mAh değeri, şarj gücünden farklı olarak bataryanın kapasitesini belirtiyor.

İki bilgiyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. 67W şarj desteği M841EE numaralı cihazın kaydında görülüyor. 10.000 mAh batarya ise Pro Max için öne sürülüyor. Dolayısıyla Pro Max’in bu bataryayı 67W ile şarj edeceği sonucuna varamıyoruz.

Redmi Note 18 serisinin, 6 Şubat 2027’de kutlanacak Çin Yeni Yılı’ndan önce tanıtılması bekleniyor.

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