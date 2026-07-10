Xiaomi, otomobil tarafındaki büyümesini sedanlarla sınırlamayacak gibi görünüyor. Şirket, SKYNOMAD ismini taşıyan ilk SUV ailesini resmen duyurdu. N90 ve N70 modellerinin tasarımından teknik özelliklerine kadar birçok detay gözler önüne serildi.

Xiaomi, elektrikli otomobil pazarındaki iddiasını yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. SU7 ve YU7'nin ardından bu kez gözler markanın SUV tarafındaki yeni hamlesine çevrildi. Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla SKYNOMAD ismini resmen duyururken, aynı gün Çin'deki resmi başvuru belgelerinde iki yeni model de ortaya çıktı.

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Şimdilik Xiaomi cephesinden kapsamlı bir tanıtım yapılmış değil. Ancak paylaşılan ilk görseller ve resmi kayıtlar, markanın hem aile kullanımına hem de açık hava yaşamına hitap edecek iki farklı SUV üzerinde çalıştığını gösteriyor. Üstelik bu araçlardan biri, fabrika çıkışlı kamp özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Dev gövdeli N90 ve daha kompakt N70 geliyor

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Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına (MIIT) sunulan belgelere göre yeni SUV ailesi N90 ve N70 isimlerini taşıyor. Ailenin en büyük üyesi olan N90, 5.285 mm uzunluğu ve üç sıralı oturma düzeniyle doğrudan geniş aileleri hedefliyor. N70 ise yaklaşık 4.960 mm uzunluğunda, beş koltuklu daha kompakt bir alternatif olarak konumlanıyor.

Her iki model de aynı tasarım çizgisini paylaşıyor. Ön bölümde kapalı görünümlü panel, ince LED farlar ve büyük gövde yapısı dikkat çekerken, en ilginç detaylardan biri ise N90'ın kamp odaklı donanımları oldu. Resmi belgelerde tavana yerleştirilen çadır sistemi, açılır yatak platformu ve projeksiyon ekipmanları gibi aksesuarların sunulacağı belirtiliyor.

Hibrit sistem ve farklı batarya seçenekleriyle gelecek

Teknik tarafta da dikkat çeken detaylar var. N90'ın menzil uzatıcı hibrit (EREV) altyapısıyla geleceği belirtiliyor. Sistemde 1.5 litrelik turbo benzinli motor, elektrik motorlarına enerji sağlayan jeneratör görevi üstleniyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonda 210 kW ve 100 kW gücünde iki elektrik motoru bulunurken, batarya tarafında CALB üretimi üçlü lityum iyon hücreler tercih ediliyor.

N70 modelinde ise hem arkadan itişli hem de dört tekerlekten çekişli versiyonlar yer alacak. Batarya tarafında üçlü lityum iyon ve LFP seçenekleri sunulacağı belirtilirken, Xiaomi henüz menzil, performans ya da şarj süreleri gibi resmi teknik verileri paylaşmış değil.

Xiaomi bu kez doğa tutkunlarını hedefliyor

SKYNOMAD ismi ve tanıtım görselleri, Xiaomi'nin yeni SUV ailesini yalnızca şehir kullanımı için geliştirmediğini açıkça gösteriyor. Özellikle N90'ın kamp ekipmanlarını fabrika çıkışında sunacak olması, markanın son dönemde yükselişe geçen "outdoor yaşam" trendine doğrudan göz kırptığını gösteriyor.

Şirket henüz tanıtım tarihi, fiyat veya küresel pazarlara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak hem resmi X paylaşımı hem de MIIT kayıtlarının ortaya çıkması, SKYNOMAD N90 ve N70'nin çok yakında resmen tanıtılacağının güçlü sinyallerini veriyor.