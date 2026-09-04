Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

2000 Nit Ekran, 21 Gün Pil Ömrü: Xiaomi Smart Band 11 Tanıtıldı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Smart Band 11’i tanıttı. 2000 nit ekran, 21 gün pil ömrü ve daha birçok dikkat çeken özelliği var.

2000 Nit Ekran, 21 Gün Pil Ömrü: Xiaomi Smart Band 11 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Aklınıza gelebilecek her kategoriden ürünlerle karşımıza çıkan Xiaomi, akıllı bileklikler konusunda da başarılı bir firmaydı. Şimdi ise şirket, merakla beklenen yeni bilekliği Smart Band 11 Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen bizlerle buluşturdu.

Smart Band 11, tasarım ve ekran tarafındaki bariz yeniliklerle geliyor. Cihazın inceldiğini de belirtmek gerek. Öyle ki sadece 9,99 mm kalınlığında bir gövdeye sahip. Ağırlığı ise 15,58 gram olarak açıklandı. Böylece bileğinizdeki varlığını âdeta unutturuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

2000 Nit Ekran, 21 Gün Pil Ömrü: Xiaomi Smart Band 11 Tanıtıldı
smart1
smart2

Xiaomi Smart Band 11 neler sunuyor?

smart1

Akıllı bileklik, 2 mm inceliğinde oldukça dar çerçevelere sahip 1,72 inç boyutunda bir AMOLED panel ile geliyor. Ekranın en dikkat çekici yanı ise kavisli gövde yapısı içinde tam 2.000 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşabilmesi. Farklı tarzlara hitap etmek isteyen marka, standart silikon kordonların yanı sıra bu nesilde metal ve seramik seçeneklerini de ürün yelpazesine eklemiş. Suya karşı dayanıklılık tarafında ise sektör standardı olan 5ATM derecelendirmesi korunuyor.

Sağlık ve spor takibi konusunda Xiaomi Smart Band 11, günlük rutinleri yakından izleyen gelişmiş sensör paketleriyle donatılmış. Cihaz; kalp atış hızı, kanda oksijen oranı (SpO2) ve stres seviyesi takibinin yanında kadın sağlığına özel izleme araçları sunuyor. En büyük odak noktalarından biri yapay zekâ destekli profesyonel uyku yönetimi ve bu süreçte devreye giren kalp atış hızı değişkenliği takibi. Sporcuları da unutmayan bileklik, 150’den fazla iç ve dış mekan spor modunu bünyesinde barındırıyor.

smart2

Yazılım tarafında kutudan Xiaomi HyperOS 4 işletim sistemiyle çıkan cihaz, hem Android hem de iOS ekosistemleriyle tam uyumlu bir şekilde çalışıyor. Pil ömrü ise 21 gün olarak açıklandı. Tahmin edebileceğiniz gibi fiyatları da bir hayli uygun. Öyle ki Çin’de standart versiyonu 43 dolar, NFC versiyonu 50 dolar, metal ve seramik özel versiyonlar ise 60 dolar fiyatlarla piyasaya sürüldü.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

En İyi Klima Markaları - 2026

En İyi Klima Markaları - 2026

Çok Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy A16'yı Kaçırmayın: BİM'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy A16'yı Kaçırmayın: BİM'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Apple "Okula Dönüş" Kampanyası Başladı: İşte İndirime Giren MacBook ve iPad'ler!

Apple "Okula Dönüş" Kampanyası Başladı: İşte İndirime Giren MacBook ve iPad'ler!

Sudan Ucuz Fiyata 50 dB ANC, 49 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık QCY T13 Pro Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata 50 dB ANC, 49 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık QCY T13 Pro Tanıtıldı

Gemini Desteğiyle Gelen Google Pixel Watch 5 Tanıtıldı

Gemini Desteğiyle Gelen Google Pixel Watch 5 Tanıtıldı

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

En İyi Elektrikli Scooter Markaları - 2026

En İyi Elektrikli Scooter Markaları - 2026

Samsung'dan AirPods Max Rakibi Kulak Üstü Kulaklık Geliyor: İşte İlk Görseller

Samsung'dan AirPods Max Rakibi Kulak Üstü Kulaklık Geliyor: İşte İlk Görseller

Xiaomi Akıllı Bileklik

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com