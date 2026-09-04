Xiaomi, yeni akıllı bilekliği Smart Band 11’i tanıttı. 2000 nit ekran, 21 gün pil ömrü ve daha birçok dikkat çeken özelliği var.

Aklınıza gelebilecek her kategoriden ürünlerle karşımıza çıkan Xiaomi, akıllı bileklikler konusunda da başarılı bir firmaydı. Şimdi ise şirket, merakla beklenen yeni bilekliği Smart Band 11 Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen bizlerle buluşturdu.

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Smart Band 11, tasarım ve ekran tarafındaki bariz yeniliklerle geliyor. Cihazın inceldiğini de belirtmek gerek. Öyle ki sadece 9,99 mm kalınlığında bir gövdeye sahip. Ağırlığı ise 15,58 gram olarak açıklandı. Böylece bileğinizdeki varlığını âdeta unutturuyor.

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Xiaomi Smart Band 11 neler sunuyor?

Akıllı bileklik, 2 mm inceliğinde oldukça dar çerçevelere sahip 1,72 inç boyutunda bir AMOLED panel ile geliyor. Ekranın en dikkat çekici yanı ise kavisli gövde yapısı içinde tam 2.000 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşabilmesi. Farklı tarzlara hitap etmek isteyen marka, standart silikon kordonların yanı sıra bu nesilde metal ve seramik seçeneklerini de ürün yelpazesine eklemiş. Suya karşı dayanıklılık tarafında ise sektör standardı olan 5ATM derecelendirmesi korunuyor.

Sağlık ve spor takibi konusunda Xiaomi Smart Band 11, günlük rutinleri yakından izleyen gelişmiş sensör paketleriyle donatılmış. Cihaz; kalp atış hızı, kanda oksijen oranı (SpO2) ve stres seviyesi takibinin yanında kadın sağlığına özel izleme araçları sunuyor. En büyük odak noktalarından biri yapay zekâ destekli profesyonel uyku yönetimi ve bu süreçte devreye giren kalp atış hızı değişkenliği takibi. Sporcuları da unutmayan bileklik, 150’den fazla iç ve dış mekan spor modunu bünyesinde barındırıyor.

Yazılım tarafında kutudan Xiaomi HyperOS 4 işletim sistemiyle çıkan cihaz, hem Android hem de iOS ekosistemleriyle tam uyumlu bir şekilde çalışıyor. Pil ömrü ise 21 gün olarak açıklandı. Tahmin edebileceğiniz gibi fiyatları da bir hayli uygun. Öyle ki Çin’de standart versiyonu 43 dolar, NFC versiyonu 50 dolar, metal ve seramik özel versiyonlar ise 60 dolar fiyatlarla piyasaya sürüldü.