Yayınlanan yeni bir rapor Xiaomi’nin, Google’ın Wear OS platformu ile çalışacak bir akıllı saat üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Xiaomi’nin yeni akıllı saati, şirketin Wear OS ile çalışan ilk akıllı saati olacak.

Xiaomi’nin Mi Band serisi akıllı bileklikleri ve Huami ile beraber geliştirdiği Amazfit saatleri, spor yapan insanlar arasında oldukça popüler. Yeni bir rapor, Xiaomi’nin yeni akıllı saatinin Google’ın Wear OS işletim sistemi ile çalışacağını gösteriyor.

Yayınlanan raporda Huawei’nin akıllı saatlerinin yönetilmesini sağlayan Huawei Wear benzeri bir Mi Wear uygulamasının varlığını ortaya çıkardı. Ortaya çıkan kodlara göre Xiaomi’nin yeni akıllı saati Mi Watch olarak isimlendiriliyor. Raporda ortaya çıkan saat, Xiaomi’nin Wear OS kullanan ilk akıllı saati olacak.

Wear OS 2.28 kodu ile Temmuz ayında yayınlanan güncelleme de yeni akıllı saatin bir kanıtı olarak görünüyor. Kod bloğunun bir satırında Mi Wear uygulaması görünüyor. Wear OS’nin bu geliştirmesine Baiji ismi verilmiş.

Xiaomi’nin yeni akıllı saatinin özellikleri ve görünüşü ile ilgili bir bilgi raporda bulunmuyor. Mi Watch’a dair yeni bilgilerin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.