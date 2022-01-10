Microsoft Office programları arasında en sık kullanılanlardan biri olan Excel ile hazırlamış olduğunuz bir dosya .xls uzantılı bir XLS dosyası olarak kaydedilir ancak bu, programın eski versiyonlarına ait bir dosya biçimidir. Gelin XLS dosyası nedir, nasıl açılır gibi merak edilen soruları yakından inceleyelim.

Office programları pek çok çalışan için günlük hayatın vazgeçilmezleridir ama bu çalışanlardan biri olmasanız bile mutlaka hayatınızda en az birkaç defa Office programlarıyla çalışmışsınızdır. Microsoft Office programlarından biri olan Excel ile bir tablo hazırladığınız zaman bu dosyanın .xls uzantılı XLS dosyası formatında kaydedildiğini görmüşsünüzdür. İşte bu biçim, Excel’e özel bir dosya formatıdır.

Şu an bilgisayarınızda Excel yüklüyse ve karşınıza XLSX dosya formatı çıkıyorsa şaşırmayın çünkü XLS dosya formatı bir süre kullanıldı ve yerini çok daha kullanışlı olan başka formatlara bıraktı. Peki, XLS dosyası nasıl açılır? Gelin XLS dosyası nedir biraz daha yakından tanıyalım ve bilgisayarınızda Excel yüklü değilse bile XLS dosyasını açabileceğiniz alternatif yöntemleri görelim.

XLS dosyası nedir?

Microsoft Office programlarından olan Excel’in 97 ve 2003 sürüm paketlerinde geçerli dosya formatı .xls uzantılı XLS dosyasıdır. Yani Microsoft Excel 97 ya da Microsoft Excel 2003 ile bir tablo hazırladıysanız XLS dosya formatında kaydedilmiş demektir. XLS dosya biçimi, bir Excel tablosu için gerekli resim, metin, çizelge, satır, sütun gibi tüm biçimlendirilmiş veriyi saklar.

XLS dosyası nasıl açılır?

Yöntem #1: Microsoft Online Office ile XLS dosyası açma

Microsoft Online Office ile XLS dosyası açma Yöntem #2: XLS Viewer Free programı ile XLS dosyası açma

XLS Viewer Free programı ile XLS dosyası açma Yöntem #3: XLS Viewer, Editor eklentisi ile XLS dosyası açma

XLS Viewer, Editor eklentisi ile XLS dosyası açma Yöntem #4: Aspose ile online olarak XLS dosyası açma

Yöntem #1: Microsoft Online Office ile XLS dosyası açma:

Adım #1: Buradan Microsoft Online Office internet sitesini açın.

Buradan Microsoft Online Office internet sitesini açın. Adım #2: Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Microsoft hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Sol sütundan Excel hizmetini seçin.

Sol sütundan Excel hizmetini seçin. Adım #4: ‘Karşıya yükle ve aç…’ yazısına tıklayın.

‘Karşıya yükle ve aç…’ yazısına tıklayın. Adım #5: Açmak istediğiniz XLS dosyasını seçin.

Açmak istediğiniz XLS dosyasını seçin. Adım #6: Dosya boyutuna göre değişen bir süre sonunda dosyanız açılacak.

Dosya boyutuna göre değişen bir süre sonunda dosyanız açılacak. Adım #7: Dosya üzerinde Microsoft Online Office sınırları içinde düzenlemeler yapabilirsiniz.

Dosya üzerinde Microsoft Online Office sınırları içinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Adım #8: Dosya seçenekleri üzerinden düzenlemiş olduğunuz dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. ya da

Dosya seçenekleri üzerinden düzenlemiş olduğunuz dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Adım #9: Dosya seçenekleri üzerinden düzenlemiş olduğunuz dosyayı OneDrive hesabınıza kaydedebilirsiniz.

Dosya seçenekleri üzerinden düzenlemiş olduğunuz dosyayı OneDrive hesabınıza kaydedebilirsiniz. Adım #10: İşlem tamam.

Microsoft Online Office ile XLS dosyası açma işlemi için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli. XLS bir Excel dosya formatı olduğu için açmanın en iyi yolu da Excel kullanmaktır. Eğer bilgisayarınızda Excel programı yüklü değilse ücretsiz olarak Microsoft Online Office hizmetini kullanabilirsiniz.

Yöntem #2: XLS Viewer Free programı ile XLS dosyası açma:

Buradaki bağlantı ile Microsoft uygulama mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz XLS Viewer Free uygulaması ile hem XLS hem de XLSX formatındaki dosyaları açabilirsiniz.

Yöntem #3: XLS Viewer, Editor eklentisi ile XLS dosyası açma:

Eğer Google Chrome internet tarayıcısını kullanıyorsanız ve sık sık XLS dosyalarını açmanız gerekiyorsa buradaki bağlantı üzerinde ücretsiz olarak XLS Viewer, Editor eklentisini indirebilirsiniz. XLS Viewer, Editor; XLS ve XLSX başta olmak üzere pek çok farklı formattaki e-tablo dosyalarını görüntüleyebilir.

Yöntem #4: Aspose ile online olarak XLS dosyası açma:

Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz Aspose internet sitesi üzerinden XLS dosyalarınızı herhangi bir program indirmeden ve ücret ödemeden online olarak görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz sunulan hizmetin programını bilgisayarınıza indirerek XLS ve benzeri e-tablo dosyaları üzerinde farklı işlemler de yapmanız mümkün.

XLS dönüştürme işlemi nasıl yapılır?

XLS dosyasını farklı bir dosya formatına dönüştürmek istiyorsanız en etkili yöntem Excel ile ya da Excel Online ile açtıktan sonra farklı kaydet seçeneği üzerinden yeni bir biçim belirlemektir. Direkt olarak dosya formatının ilişkili olduğu program tarafından değiştirildiği için herhangi bir sorun yaratmaz.

Eğer Excel üzerinden XLS dönüştürme işlemi yapmak istemiyorsanız buradaki bağlantı üzerinden Mr. Data Converter dosya dönüştürme hizmetine ulaşarak XLS dosyasını farklı dosya biçimlerine dönüştürebilirsiniz. Ancak Excel yönteminde olduğu kadar başarılı sonuç alamayabilirsiniz.

Bir dönem Microsoft Excel ile oluşturulan dosyaların kayıt biçimi olan XLS dosyası nedir, nasıl açılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu dosya formatını açmak için uygulayabileceğiniz farklı yöntemlerden bahsettik.