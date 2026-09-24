Xiaomi Pad 9 ve Pad 9 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatları

Xiaomi, çok beklenen yeni tabletleri Pad 9 ve Pad 9 Pro'yu tanıttı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, dün amiral gemisi 18 serisi telefonlarının yanı sıra farklı kategorilerden ürünlerini de tanıttı. Firmanın çok beklenen Pad 9 ve Pad 9 Pro modelleri resmen duyuruldu.

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Çin’de düzenlenen lansmanla birlikte örtüsü kaldırılan Xiaomi Pad 9 ve Pad 9 Pro, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden ekran ve boyut seçenekleriyle dikkat çekiyor. Özellikleri de oldukça etkileyici. Gelin detaylarına birlikte bakalım.

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Xiaomi Pad 9 serisi neler sunuyor?

Giriş modeli olan Xiaomi Pad 9, 11,2 inç büyüklüğünde 3.2K çözünürlüklü bir LCD panele sahip. Bu ekran, 144 Hz’e varan adaptif yenileme hızı sunarken 1.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. DCI-P3 renk gamını kapsayan ve 12-bit renk desteği sunan cihaz, donanım düzeyinde düşük mavi ışık ile titreşimsizlik sertifikalarına da sahip. 5,75 mm inceliğinde olan ve 485 gram ağırlık sunan Pad 9; Şeftali Pembesi, Yeşil, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor.

Serinin üst modeli olan Xiaomi Pad 9 Pro ise ekran tarafında ciddi bir büyümeye gidiyor. Cihazda 12,5 inç büyüklüğünde, yine 3.2K çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekran var. Bir önceki nesil olan Xiaomi Pad 8 Pro'da 11,2 inçlik 800 nit parlaklık sunan bir ekran kullanılırken yeni model daha büyük ve daha parlak bir panel barındırıyor. Tam parlaklıkta DC karartma desteği ve TÜV Rheinland göz koruma sertifikası sunan Pro modeli, 5,8 mm kalınlığa ve 580 gram ağırlığa sahip. Bu modelde de yeşil, siyah ve gümüş renk seçenekleri var.

Performans tarafında iki model arasında belirgin bir ayrım olduğunu belirtmek gerek. Standart Xiaomi Pad 9 modeli, gücünü Xiaomi Pad 8 modelinde de kullanılan Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alırken Pro model Snapdragon 8 Elite Gen 5’e sahip. Pad 8’de 9720 mAh kapasiteli bir batarya var. Pro’da ise batarya 11000 mAh’e yükseltilmiş. 67W kablolu hızlı şarj desteğini ekleyelim. Her iki tablet de kutusundan Xiaomi'nin güncel yazılım arayüzü olan HyperOS 4 ile çıkıyor.

Fiyatlandırmaya gelecek olursak 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle sunulan Pad 9 modeli 447 dolardan 566 dolara kadar değişen fiyatlara sahip. 8/12/16 GB RAM, 128/256 GB depolama seçenekleriyle gelen Pad 9 Pro’da ise 566 dolardan 745 dolara kadar çıkan fiyatlar var.