Tesla Optimus’a Gözdağı: XPeng, İnsansı Robotu IRON'ı Seri Üretime Geçirdi!

XPeng, insansı robotu IRON için otomatik üretim hattını açarak Tesla Optimus'u geride bıraktı. Seri üretim ise 2026 sonunda başlıyor.

Çinli şirket XPeng, gelişmiş insansı robotlar için "dünyanın ilk otomatik üretim hattı" olarak tanımladığı tesisi faaliyete geçirdi.

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Şirketin geliştirdiği IRON adlı insansı robot, bu banttan kendi imkânlarıyla yürüyerek indi. Temel süreçlerinin %80’den fazlası otomasyonla yürütülen bu bant, IRON’ın artık yalnızca gösteri sahnelerinde kalmayıp gerçek üretim süreçlerine dâhil olacağının en somut işareti oldu.

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Sahneden üretim hattına

IRON’ın bu etkileyici çıkışı aslında ilk değil. Geçtiğimiz yıl düzenlenen XPeng AI Day etkinliğinde sergilenen robot, o kadar pürüzsüz ve doğal yürüyordu ki kamuoyunda robotun içine bir insanın gizlendiği iddiaları ortaya atılmıştı. Şirket mühendisleri, iddiaları çürütmek adına sahnede robotun bacağını keserek açmak zorunda kalmıştı.

Bugün geldiğimiz noktada XPeng, Guangzhou’daki tesislerinde AR-GE prototiplerinden seri üretim aşamasına geçildiğini duyurdu. Elektrikli araç üretiminde kullanılan otomotiv sınıfı kalite standartlarının uygulandığı bu hat hakkında konuşan XPeng Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su He Xiaopeng, emsalsiz bir ürün kategorisi için sıfırdan bir üretim hattı kurduklarını vurguladı. CEO Xiaopeng, etkinliğin sonunda IRON’a bir çalışan kimlik kartı takarak robotun artık resmen şirket kadrosunda olduğunu simgesel bir jestle ilan etti.

2,250 TOPS işlem gücüne sahip

IRON’ın teknik özellikleri oldukça dikkat çekici. Vücut genelinde 76, her bir elinde ise 21 serbestlik derecesine sahip olan robot, hem güvenlik hem de estetik sağlayan esnek bir kafes yapısıyla kaplı.

Robotun beynini ise XPeng tarafından geliştirilen ve toplamda 2.250 TOPS işlem gücü sunan üç adet Turing AI çipi oluşturuyor. Bu yüksek işlem kapasitesi, "Fiziksel Yapay Zekâ" temel modelinin doğrudan robot üzerinde çalışmasını sağlıyor. Şirketin iddiasına göre IRON, herhangi bir insan operatörün uzaktan kumandasına ihtiyaç duymadan görevleri tamamen bağımsız şekilde yerine getirebiliyor. Şirketin robotik kanadı yakın zamanda 6,3 milyar dolar değerleme üzerinden 900 milyon doların üzerinde yatırım toplayarak Çin'deki sektör rekorunu kırmıştı.