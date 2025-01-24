Aracın yakıtı full olmasına rağmen boş, boş olmasına rağmen dolu gösterdiği bir durumla karşı karşıya kaldınız mı? Neredeyse her sürücünün başına gelen bu olay, aslında çok basit bir açıklamaya sahip.

Yakıt göstergesinin doğru göstermemesi durumu, birden fazla sebeple açıklanabilir. Ancak mekanik sorunlardan önce psikolojik bir sebebin de olabileceğini unutmamak gerekiyor!

Çünkü bu durum her zaman geçerli olmasa da bazen otomobil üreticilerinin ufak bir stratejisine bile dayanıyor.

Yakıt göstergesinin doğru göstermemesi, aracın yakıt ölçüm sistemiyle ilgili olabilir.

Şamandıra, yakıt deposundaki yakıt seviyesini ölçen bir parçadır. Bu parça, zaman içinde aşınıp bozulabiliyor. Doğru çalışmadığı takdirde de yanlış bilgiler verebiliyor. Bunun için öncelikle şamandıranın kontrol edilmesi ve gerekiyorsa değiştirilmesi lazım.

Şamandırada bir arıza tespit edilemediyse ikinci olarak yakıt seviyesi sensörüne bakmak gerekiyor. Şamandıradan gelen bilgi, aracın elektronik kontrol ünitesine gönderiliyor. Bu sensör arızalandığında ise yakıt seviyesi yanlış hesaplanabilir.

Gösterge paneli arıza yapmış olabilir.

Eğer sensör ve şamandırada bir problem yoksa, esas problem aracın gösterge panelinde olabilir. Elektronik gösterge panelleri arıza yaptığında değerleri yanlış gösterebiliyor. Bunun çözümü içinde tamir ve değişim şart.

Tüm bunların yanında aklımıza hiç gelmeyen bir sebep daha var. Depodaki kir ve tortular, şamandıranın hareketini engelliyor. Bu da yakıt miktarının ölçümünde hatalara sebep oluyor.

Aslında psikolojik bir sebebi de var.

Otomobil üreticilerinin bu küçük sırrı, neredeyse kimse tarafından bilinmiyor. Çoğu araçta yakıt göstergesi "E" seviyesine geldiğinde bile depo tamamen bitmiş olmaz. Araçta genellikle 5-10 litrelik bir "rezerv yakıt" bırakılıyor. Bu, sürücünün yolda kalmasını önlemek için tasarlanmış olsa da bir tür "psikolojik güvenlik ağı" da yaratıyor.

Hemen hemen tüm arabalarda görülen bu durum, aslında ne bir kalibrasyon ne de bir ayar hatasıdır. Her geçen gün gelişen otomotiv endüstrisinde, buna bir çare bulunması gerektiğini düşünsek de durumun böyle olması, çok daha kârlı. Neden mi?

Üreticiler, yakıt gösterge sistemindeki bu durumun farkındalar.

Göstergedeki dolunun ne tam dolu olduğunu, boşunsa ne tam boş olduğunu bilirler. Tabii sistemi böyle üretmelerinin altında da çok mantıklı bir sebep yatıyor. Müşterinin psikolojik olarak memnun olması, üreticiler için daha cazip bir hâle geliyor.

Göstergedeki ibre, boşalmasına rağmen kilometrelerce daha gidebilen araç, sürücüye güven sağlar. İkaz ışığı yandığı andan itibaren yolda kalmaktansa metrelerce daha giden araç, emniyet payı bırakarak sürücüde psikolojik olarak aracın az yaktığı düşüncesini aşılamış olur.

İşte bu durum da aracın hem bir satış stratejisini oluşturur, hem de insanların markaya olan güvenlerini tescilleyerek ufak bir psikolojik güven etkisi yaratır.

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